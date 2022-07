Aclararon que no fueron clausurados los comercios allanados en Gualeguaychú

Tras los allanamientos a 33 locales de Gualeguaychú, el juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri que instruye en la causa tras denuncia por competencia desleal, confirmó que no se dispuso ninguna clausura y anticipó que habrá fuertes multas a los responsables de los comercios. En la oportunidad, el magistrado negó que se trate de un ataque a la comunidad boliviana de esa localidad: “No hay en absoluto un direccionamiento y no tengo en cuenta la nacionalidad de la persona que investigo”.Según Viri, se secuestraron aproximadamente 430 bultos grandes de ropa. La intervención se encuadró en la ley 22.362 que protege la propiedad intelectual y que el que compra la marca. “No solamente fueron relevados la infracción marcaria, sino también algunas infracciones en torno a la inmigración y fraude tributario”, aclaró el magistrado. También se secuestraron celulares, CPUs, cámaras, documentación, pendrives, tarjetas de memoria.Desde el punto de vista penal, se informó que no se dispuso la clausura de ningún negocio allanado. “No se clausuró ningún local, todo lo que está en regla sigue funcionando”, aseguró el juez federal.Por lo que se pudo saber, los comercios de nacionalidad extranjera no pertenecerían a una sola persona.“En dos comercios hubo irregularidades migratorias y en todos los comercios se secuestró ropa por fraude marcario”, publicóEl delito marcario tiene de dos meses a tres años de prisión y multas de importante valor a quienes se los condene.En cuanto al destino que tendrá la cantidad de ropa incautada, el magistrado anticipó que, después de que el estado procesal lo permita, evaluará la forma de destinarla a diferentes lugares donde sean necesaria. “No será a un solo lugar por la cantidad de volumen”, aclaró.