Cuidados paliativos: “Son un derecho humano”, dijo jefa de servicio en San Roque

Política Convirtieron en ley proyecto de cuidados paliativos para pacientes y familiares

La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que asegura el acceso de los pacientes a las prestaciones integrales sobre cuidados paliativos en los ámbitos público, privado y de la seguridad social, y el acompañamiento a sus familias. La iniciativa brindará apoyo a pacientes y familias que cursan enfermedades crónicas progresivas y terminales.la jefa del servicio de Cuidados Paliativos del hospital materno-infantil San Roque de Paraná, Dra. Fernanda Pecerico.Y destacó algunos de los principales puntos de la normativa, entre estos, que "abarca a cualquier grupo etario, desde la embarazada de alto riego, un recién nacido con una malformación y la etapa pediátrica por enfermedades oncológicas y no oncológicas, hasta la adolescencia, adultez y ancianidad; y debe ser cubierto por prepagas y obras sociales".Pecerico ponderó, además, que la ley contempla, no solo la demanda ambulatoria, espontánea o programada, sino que también debe considerar camas de cuidados paliativos de internación "para que el paciente cuente con la cobertura de equipos interdisciplinarios, capacitados y formados en la medicina paliativa". "Que puedan ser asistidos para el alivio del dolor y el sufrimiento hasta la etapa final de su vida y en el acompañamiento al duelo de sus familias", explicó la médica al remarcar que "la cobertura es abarcativa hasta los domicilios".

"Los cuidados paliativos son un derecho humano y para los paliativistas del país es muy importante"

La especialista está al frente de Cuidados Paliativos del San Roque, que funciona desde hace 11 años. "Es el primer servicio pediátrico, son 11 años que hace que trabajamos 26 profesionales capacitados en medicina paliativa, porque la mirada al paciente con enfermedades sin chance de curabilidad es muy integral, desde las dimensiones de lo biopsicosocial y espiritual", fundamentó Pecerico.Y agregó: "Porque el enfermo tiene la mirada hacia el sufrimiento, el dolor total, con lo cual, lo que abordamos es esa vulnerabilidad ante una enfermedad que no tiene chance de curabilidad; pero siempre es bueno decir que, pese a que no haya cura, siempre hay mucho por hacer para darle vida a sus días".De acuerdo a lo que explicó la profesional, la ley también garantizará los accesos a opioides, pero -según evaluó- "el dolor no siempre cura con morfina y sobre todo este dolor total, a perder la vida que se tenía para empezar tratamientos prolongados, invasivos, crónicos y cruentos; por eso se necesita de un equipo interdisciplinario y capacitado, porque vemos el abordaje del sufrimiento".Finalmente, informó que el servicio del hospital materno-infantil de Paraná abarca a los pacientes pasibles de cuidados paliativos de toda la provincia y recalcó que desde el equipo del San Roque se capacita a otros de la provincia para contar con referentes pediátricos o enfermeros. "Somos los primeros con camas propias de internación y en este momento atendemos a más de 300 familias de toda la familia", indicó al revelar que "se diagnostican entre 40 y 50 pacientes con cáncer en Entre Ríos".