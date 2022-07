Desde Concordia piden medidas para “facilitar la apertura de plazas hoteleras”

“El actual panorama cambiante de nuestro país hace que los temas se diluyan en la aparente resolución de la inmediatez y frente a otros dominantes, postergando toda planificación”, dijo el presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Concordia, Leandro Lapiduz en el marco de la visita de la Secretaria de Promoción Turística de la Nación, Yanina Martínez, a la ciudad.



Desde la entidad que nuclea al empresariado hotelero gastronómico de la región, "le acercamos a Martínez nuestra inquietud ante la falta de caminos o herramientas que faciliten la apertura de plazas hoteleras, de mediana y buena calidad, dos, tres y cuatro estrellas en Concordia. Se están realizando las obras pertinentes al aeropuerto y entonces, se impone pensar que aparecerá la demanda acentuando esta carencia”, sostuvo.



Lapiduz explicó a la funcionaria de Nación, que en estructura turística “estamos por debajo de Federación y casi iguales en número de plazas que por ejemplo La Paz, una ciudad también ribereña y con similares atractivos, pero ocho veces menor en habitantes”.



En esta línea, también incluyó a la ciudad de “Colón, mismo tamaño que La Paz y con una industria de turismo y gastronomía ejemplo en la costa del rio Uruguay, que se dio la oportunidad de debatir al respecto de lo importante que es apostar al sector involucrando e instando a su población a contribuir para que esto ocurra”, sostuvo.



“La Concordia que no fue”

“De nuestra parte, falta debatir y trabajar la idea de esta Concordia turística y atrayente para el visitante, de esta "Concordia que no fue" como me dijo alguna vez Juan Pedro Massut refiriéndose a su ciudad y por el ocaso del hoy cerrado Hotel Salto Grande, ejemplo nefasto de todo esto”, detalló el dirigente.



Lapiduz puso de manifestó que en Concordia “No existe inversión externa ni concordiense, orientada a fortalecer la infraestructura del sector a mediana y gran escala y no basta con multar a la concesionaria encargada de las rutas que traen al turista hasta nuestra ciudad, debe dotarse a la provincia de buenos caminos porque la inmensa mayoría de transeúntes se mueve en auto particular o transporte colectivo”.



En ese marco, subrayó que “el aeropuerto es súper bien venido. Mostrará nuestra poca capacidad de plazas al tiempo que se quiera organizar encuentros, ferias, muestras, etc.; pero también nos abre una oportunidad, una vez más, para entrarle al tema e ir a fondo y todos los actores debemos involucrarnos”. (Diario Río Uruguay)