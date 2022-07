“El fiscal tenía prejuicio por mi sexualidad”, dijo el hijo de Nora Dalmasso

El agua de la pileta se mueve apenas con la brisa del mediodía. El cielo está completamente despejado tanto en el country Villa Golf como en la ciudad de Río Cuarto. Una casa imponente, pintada de blanco, con ventanas y postigos abiertos -de madera- y sillones en la galería, parece ser una más de la calle 5 de este barrio. Pero ahí asesinaron a Nora Dalmasso en noviembre de 2006.



Nadie camina por la cuadra, pese al buen clima. No pasan personas, ni autos. Los carteles que indican 30 kilómetros como máxima velocidad están en sus lugares y tienen una particularidad: publicitan "Farmacias Grassi", propiedad de la familia Dalmasso. Cerca de la reja de la casa hay siete sifones vacíos y un sticker, pegado en el buzón, deja constancia que es una "vivienda censada".



El asesinato de la mujer en Río Cuarto, en 2006, conmocionó al país. Más de 15 años un jurado popular determinará si su viuda, Marcelo Macarrón, es culpable por haber instigado el crimen. Los personajes clave del caso.



Los pasos que da un bebé por la galería despiertan la atención de una mujer rubia que lo sigue. Y detrás del pequeño, está Valentina Macarrón (32). Cuando tenía 15, mataron a su madre, en su cuarto, hace casi 16 años.



Pese al paso del tiempo, todavía la Justicia no descubrió quién asesinó a Nora (51) y solo resolvió que Marcelo Macarrón (62) no fue el culpable del "homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria". Como en el 2006 no existía la figura del femicidio, a Macarrón se lo imputó por homicidio agravado. Enfrentaba una posible pena de prisión perpetua.



"No voy a hablar", dice Valentina desde lejos. Un hombre aparece, el mismo que el martes a la noche -y en ese mismo lugar- da la misma respuesta que su pareja: "La familia no va a decir nada". En ese instante, abren la puerta de entrada a la casa y se asoma Facundo Macarrón (35).



Los hijos del entonces matrimonio Dalmasso-Macarrón siguieron sus vidas lejos de esta casa en donde acompañan a su padre este miércoles. Valentina es licenciada en Nutrición y abrió un local de comidas para celíacos en Mendoza, donde vive junto a su familia. Mientras que Facundo -abogado y diplomático-, en unos días regresará a trabajar a la embajada argentina en Bruselas, Bélgica.



La familia tiene sentimientos encontrados. Están más tranquilos por la absolución de su padre, pero no felices porque el femicidio continúa impune. Sin embargo, "no tener el peso encima de la Justicia, y en especial, de la persecución judicial" les da la paz que tanto ansiaban.



"Hicieron todo lo posible para que el crimen quede sin resolver. Pero vamos a seguir adelante con una nueva investigación", le dicen a Clarín.



En 2006 la mujer apareció estrangulada en una cama de su casa, en Río Cuarto. La causa tuvo diferentes líneas de investigación, pistas falsas y varios acusados del entorno íntimo. Más de 15 años después llegó el juicio con un único.



Los hermanos, con su tío Juan Dalmasso (57), y quizás con el propio Macarrón -dependerá de su recuperación-, van a ser querellantes si se inicia una nueva investigación que busque la verdad, es decir, que confirme quién es el responsable del crimen aunque no pueda recibir una condena por la prescripción de la acción penal.



"El fiscal (Julio) Rivero lo dijo ayer, la verdad está por encima de la prescripción. Reuniremos fuerzas para ver cómo seguimos adelante", señalan.



Dicen que las esperanzas son lo último que se pierde, y los Macarrón son un reflejo de eso. Quieren saber quién mató a Nora. El ADN encontrado en la cinta de la bata con la que la asesinaron se podría contrastar. Además, la familia cuenta con otros elementos que aportaron a la causa. Lo que se hizo mal Pasaron más de 15 años desde el 26 de noviembre de 2006 en que encontraron a Nora muerta en la casa. "En la escena del crimen se hizo todo lo que no se tenía que hacer", aseguran. La desprolijidad -adrede o no- llevó a que sea un femicidio impune.



Macarrón padre tampoco quiere hablar. Su salud está deteriorada por una operación que le realizaron días atrás por una afección cardíaca. "Todo lo que pueda decir, lo va a decir a medias. Imaginate, perder a tu mujer, pasar por la imputación de tu hijo, son muchos años intentando sobrevivir", indican.



Facundo, durante el juicio, habló de la revictimización constante que padecieron como consecuencia de "una sociedad muy conservadora y misógina que se basa en ciertos prejuicios". Y hasta el día de hoy sienten que son revictimizados.



La falta de perspectiva de género durante estos larguísimos años de investigación fue notable. Sumado al cuestionamiento de la vida personal de la víctima, que era puesto en primer plano. "Creo que el fiscal Rivero intentó dar un poco de perspectiva de género, los anteriores no. En cambio, el fiscal (Javier) Di Santo no solo no tenía esa perspectiva ni tampoco la de diversidad", dice Facundo. Y advierte: "Tenía prejuicio por mi sexualidad".



Nora es recordada por su familia como una mujer alegre, generosa y libre. Pero sobre todo, muy auténtica. El jardín de la casa lo armó ella. Ese espacio verde "lo ata" a Macarrón. El viudo sigue viviendo allí dado que la propiedad estuvo bajo caución durante los años que duró el juicio.



Recién el próximo mes podrá disponer de la vivienda. Piensa en la posibilidad de mudarse y es algo que sus hijos le piden, pero será una decisión solo de él. A sus 62 años, le cuestan los cambios. Mientras el viudo se recluye en ese chalé de dos pisos, su primer -y único- nieto sigue caminando por el jardín libre, como lo era Nora.



La familia apunta a que haya un juicio por la verdad que pueda revelar de una vez por todas quién mató a Nora Dalmasso, a casi 16 años del femicidio. La pregunta que les ronda en la cabeza es: ¿La Justicia lo logrará?