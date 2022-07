Joven hallada muerta en galpón se defendió: el fiscal investiga dos hipótesis

Policiales Hallan muerta a joven que desapareció cuando iba a una entrevista laboral

El jefe de fiscales de la zona Este de Mendoza, Oscar Sívori, aseguró que se investigan dos hipótesis en el marco del femicidio de Agostina Trigo, que era buscada desde el pasado domingo, cuando salió de su casa para asistir a una entrevista de trabajo.Efectivos policiales de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) hallaron el cuerpo de la joven madre de 22 años este miércoles, aproximadamente a las 10, en el interior de un galpón abandonado en las inmediaciones de calles Robert y Carril Norte, en San Martín."Estamos trabajando dos hipótesis, que no vamos a dar a conocer porque si damos esa información, le estamos dando ventaja al asesino", explicó Sívori. En tal sentido, los investigadores hacen foco en las relaciones de pareja, por un lado, y en la presunta oferta laboral que recibió la joven, por el otro.Sívori también destacó que no se realizó el cotejo de huellas dactilares porque se tomó la decisión de resguardar las manos de la víctima porque presenta "indicios defensivos que nos pueden ayudar".Este mediodía se realizaron los rastrillajes en el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Trigo. También seguían trabajando efectivos del Cuerpo Médico Forense y de la Policía Científica.Las primeras informaciones señalan que el cadáver lleva varios días en el sitio donde fue hallado. "El tiempo lo van a determinar los estudios", agregó el fiscal."Vamos a tener todo el sigilo en el manejo de la información. Estamos centrados en el esclarecimiento del hecho, lo más importante es descubrir quién es el asesino", concluyó Sívori.Los peritos que trabajaron en la escena establecieron que el cuerpo tenía una lesión de arma blanca en la espalda, que sería la causante de la muerte.Trigo fue vista por última vez el domingo, cuando alrededor de las 20.30 salió de su domicilio hacia una supuesta entrevista de trabajo, y al no regresar, sus familiares alertaron a las autoridades policiales. Tras ello, los pesquisas realizaron operativos de rastrillaje en la zona rural del distrito de Buen Orden, donde este miércoles se halló el cuerpo. (Diario El Sol de Mendoza)