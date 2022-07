Suspenden clases en Bariloche por un fuerte temporal lluvia y de nieve

Foto 1/3 Bariloche continua afectada por un fuerte temporal de lluvia y nieve Crédito: Telam Foto 2/3 Bariloche continua afectada por un fuerte temporal de lluvia y nieve Crédito: Telam Foto 3/3 Bariloche continua afectada por un fuerte temporal de lluvia y nieve Crédito: Telam

La ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche continua afectada por un fuerte temporal de lluvia y nieve, que provocó la suspensión del dictado de clases en todos los establecimientos educativos, e innumerables complicaciones en el tránsito vehicular tanto en el centro de la ciudad cordillerana como las rutas de acceso.



La situación reviste tal magnitud que hasta se pensó en realizar un adelantamiento de las vacaciones de invierno.



La coordinadora del Consejo Escolar, Beatriz Alarcón, sostuvo que "la suspensión se da por el clima y el corte del agua también suma, está muy feo todo, no sabemos qué hielo hay debajo de la nieve en las calles".



Ante la consulta respecto a la posibilidad de adelantar el receso invernal, Alarcón explicó: "No tenemos la autoridad para adelantar el receso invernal, informamos las suspensiones al Ministerio y en estos días también intervino el ministro en estas decisiones".



"En estos casos y ante el clima todo es minuto a minuto. Por ahora es una alerta amarilla que termina hoy, pero es una evaluación que el Ministerio hará", añadió.



Los problemas de transitabilidad son aún más acuciantes en la zona sur de la ciudad, en el llamado "El Alto" barilochense, donde se encuentran los barrios más humildes.



El secretario de Servicios Públicos, Eduardo Garza, detalló: "Toda la Pampa de Huenuleo está complicada, ayer sacamos la topadora oruga y fue a despejar el acceso al Pilar I y II pero con esta nevada tendrá que ir a pasar nuevamente porque se acumula rápidamente y la gente queda complicada para salir".



La acumulación de nieve en las áreas altas de la ciudad supera los 50 centímetros.



Recomendaciones para transitar

Finalmente, autoridades de Vialidad Nacional informaron que la ruta que vincula Bariloche con El Bolsón esta "muy complicada" con nieve en la calzada y escaza visibilidad, por ello se solicita extremar las medidas de precaución al conducir por las rutas afectadas por las nevadas.



Esto significa que se debe circular a baja velocidad, no realizar maniobras de adelantamiento y recordar que es obligatorio portar cadenas para transitar.



Asimismo, llevar las luces bajas encendidas y verificar que todos los ocupantes del vehículo lleven correctamente colocado el cinturón de seguridad.