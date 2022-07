Horror en cementerio: explicaron qué pasó, pero familiares radicaron denuncia

La explicación

Familiares de una bebé sepultada en el Cementerio Municipal concurrieron al lugar en la mañana de este martes para realizar la exhumación del cuerpo, tras cumplirse tres años de su fallecimiento. Tras la excavación se llevaron la ingrata sorpresa de que en el lugar no estaba ni el cuerpo ni el ataúd de la bebé, sino que en su lugar había una pierna humana, perteneciente a un adulto.La funcionaria detalló que "empezamos a averiguar qué había sucedido y uno de los empleados recordó que la sepultura del costado, cuando había sido exhumada, el papá tuvo dudas de que sea su hijo".Por tanto, narró, "rápidamente lo llamamos, fueron hasta el columbario y se dieron cuenta que eran los restos de la bebé que había hecho la exhumación de esta mañana". Subrayando que "el problema fue que hubo un error en cuanto a la numeración".En ese contexto, Otaegui mencionó que "por suerte fue ubicada, hasta que llegó el papá y pudieron llegar hasta el columbario donde estaba los restos de la bebé". Insistiendo en que todo se debió a que "estaba corrida la numeración de las sepulturas", dijo aSegún la funcionaria, "fue una situación muy triste", por un "error" y que la exhumación del otro bebé involucrado "posiblemente se haga mañana (miércoles) o el jueves, previa citación del papá".Por último, dijo que "veremos los pasos a seguir que toma la familia damnificada", remató.Verónica Lescano dialogó con Elonce y explicó por qué no es satisfactoria la explicación de la funcionaria municipal de Concordia.Tras realizar la denuncia en Fiscalía por el tremendo hecho que causó angustia a la familia, la tía de la bebita que nació de manera prematura y pocos días después, falleció, señaló que "el cajón con el cuerpo de Melody no apareció. No nos dieron una explicación de nada", dijo.“Nos dijeron que lo corrieron de lugar, pero es ilógico y no tienen respuesta. Todavía el cuerpo de mi sobrina no aparece. A los dos días del entierro, se colocó la placa con su identificación, pero ahora, no está el cajoncito y tampoco la nena. Ahí nos encontramos la bolsa roja con una pierna humana”, resaltó.En la documentación expedida por los responsables del cementerio está asentado que el cuerpo de la pequeña estaba enterrado en la línea 24, al igual que el de otro bebé. "Es decir que había dos bebés enterrados en una misma sepultura", dijo Lescano.“No tienen explicación. Nos dijeron que, al correr la sepultura, se podrían haber equivocado y puesto el cajón de un nene, que fue exhumado en el mes cinco y supuestamente, esa podría ser Melody, pero es imposible; porque en la sepultura de la nena, había una pierna humana, ni siquiera el cajoncito, ni nada. No está el cajón y no apareció”, contó a Elonce.“Queremos que aparezca el cajón y los restos de mi sobrina. Es mi primera sobrina y la primera bebé de mi hermana, porque no tiene otros hijos. Para nosotros, esto es muy doloroso y una burla que en el lugar de la nena, se hayan encontrado restos de un adulto”, remarcó la mujer.“La pierna estaba en una bolsa roja, ni siquiera estaba el cajón. Vamos a seguir con esto hasta que aparezca Melody”, aclaró y se preguntó: ¿qué van a pensar los demás familiares de los niños que están en el cementerio?; ¿van a encontrar un brazo, una pierna, o la cabeza de alguien?; ¿dónde están los cuerpos de sus hijos?”, cuestionó la familiar.“Alguien sabe qué paso y en qué momento ocurrió”, dijo y explicó: “porque cavaron sacaron la placa, el cajoncito y los restos, y volvieron a cavar para poner una pierna”, remarcó.“Queremos saber dónde está el cajón con Melody”, reiteró la tía de la bebita y agregó que “nadie se hace cargo”, concluyó.