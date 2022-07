Al hijo de Valeria Mazza “la agresión le frustró su carrera deportiva”

Policiales Agresores de Tiziano Gravier aceptaron su culpabilidad y acordaron condena

El abogado de la familia Gravier, Germán Pugnaloni, se refirió esta mañana a la pena de tres años de prisión en suspenso que acordaron con la defensa de los agresores de Tiziano como un "apercibimiento muy grave" y dijo que el joven está "tratando de recobrar su vida normal, aunque la agresión le frustró su carrera deportiva"."Se acordó que los imputados reconocen su plena responsabilidad en el hecho y aceptan ser condenados a la pena de prisión en suspenso o condicional, porque esa pena de prisión no se va a cumplir de manera efectiva, en la medida que cumplan una serie de condiciones", explicó el abogado en declaraciones al canal de noticias TN, sobre lo que implica la pena a los agresores del hijo de la modelo Valeria Mazza y Alejandro Gravier.Los agresores, que tienen 26 y 27 años, cumplen actualmente la prisión preventiva por un plazo de 90 días, acusados por "lesiones dolosas graves".Al analizar la pena que se acordará entre las partes, el letrado se mostró conforme y dijo que "el apercibimiento es muy grave" y describió que el juicio abreviado evita llegar a la realización de un juicio oral y público, pero aclaró que recibirían la misma pena en caso de arribar a una sentencia en esa instancia.A su vez, el letrado remarcó que el encargado de controlar si el condenado cumple esas conductas "será el Patronato de Liberados y un juez de Ejecución Penal"."No desconocemos que es complejo el control de la ejecución de una pena en todo el mundo, no solo en la Argentina", dijo Pugnaloni y agregó que la familia está muy interesada en el mensaje que pueda dejar."Lo que le pasó a Tiziano fue una desgracia, parte de poder generar esta conciliación entre partes tiene que ver con eso, en ningún momento hubo sed de venganza y el que las hace las paga", aseguró.Pugnaloni aseguró que Tiziano "está tratando de recobrar su vida normal", sin embargo, explicó que ello no sucede porque "tendría que estar en Europa porque tenía su pre temporada con el deporte, con el Sky Alpino, con lo que es su pasión y se estaba preparando. Eso lo mantiene con mucha tristeza"."Esto fue una agresión inmotivada a una persona absolutamente inocente, que no había hecho nada para merecer una agresión de ese tipo, que ahora le frustró su carrera deportiva, le cambió la dinámica de una familia y dejó consecuencias graves", dijo.Hasta el momento, Tiziano, de 20 años, fue operado dos veces por una fractura mandibular que le ocasionaron los golpes que recibió al ser agredido por dos jóvenes el sábado 4 de junio pasado en la puerta de un local nocturno de la ciudad santafesina de Rosario.