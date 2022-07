Se aprobó proyecto de promoción y desarrollo de producción de la biotecnología

La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría y giró al Senado el proyecto de promoción y desarrollo y producción de la biotecnología moderna y la nanotecnología, que contempla extender hasta el año 2034 la vigencia del régimen de beneficios fiscales y su alcance a las actividades de nanotecnología.



El plenario legislativo aprobó el proyecto con 224 votos a favor, aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Provincias, Federales y el Movimiento Popular Neuquino y bloque Ser, mientras que la iniciativa tuvo 8 votos en contra de la izquierda y las bancadas de derecha Avanza la Libertad y la Libertad Avanza.



El dictamen sancionado busca promover el desarrollo y la producción de la biotecnología moderna y la nanotecnología en todo el territorio nacional, con los alcances y limitaciones establecidos en ella y las normas reglamentarias que en consecuencia dicte el Poder Ejecutivo Nacional.



La iniciativa contempla que quienes accedan al régimen de promoción podrán obtener beneficios de amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias en una cuota, devolución anticipada del IVA y el otorgamiento de un bono de crédito fiscal correspondiente al 50% de los gastos pagados destinados a las contrataciones de servicios de investigación y desarrollo (I+D) con instituciones del Sistema Público Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.



Otro punto clave es que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Productivo, encargado de aprobar los proyectos que deberán cumplir con la mejora sustancial de procesos productivos, en especial, lo que conlleve contenido de innovación susceptible de aplicación industrial, impacto económico y social.



Al abrir la reunión, Casaretto consideró "una muy buena noticia" la aprobación del proyecto que "con el consenso alcanzado entre los bloques parlamentarios" y anticipó que compartiría el tiempo para explicar el dictamen de mayoría con el neurocirujano y diputado radical Facundo Manes.



"Creemos que un proyecto importante que tiene que ver con la biotecnología y nanotecnología contiene amortización con el impuesto a las ganancias, y anticipada del IVA" dijo y agregó que se darán "incentivos a los que vienen invertir".



El legislador señaló que hay "tres proyectos de concursos que hicieron empresas vinculadas a la salud animal, a la salud vegetal y humanas"



En tanto, Manes señaló que "este proyecto viene a prorrogar un incentivo para la ley de Biotecnología y ampliarlo a la nanotecnología" y señaló que los incentivos para que la economía incorpore los nuevos conocimientos "son clave para el desarrollo que nunca alcanzaron".



"Los países desarrollados aumentan cada año sus recursos en Ciencia y Tecnología y mantienen incentivos a la inversión privada que incluyen beneficios fiscales", agregó.



Además, dijo que la iniciativa "contribuirá a dirigir los esfuerzos del Estado y promover actividades basadas en la biotecnología moderna y la nanotecnología, para el bien común y el futuro de nuestra patria".



Por su parte, la diputada Mara Brawer señaló que "la bio y la nanotecnología representan una de las formas en que la ciencia, la investigación y la innovación basada en el conocimiento se hacen presente en nuestras vidas sin, quizás, darnos cuenta".



Por su parte, la diputada de a Izquierda, Miryam Bregman, expresó "el rechazo por esta ley y por todo lo que se vota hoy; que bueno sería que de las tantas noticias que surgen del Congreso se sepa que acá se votan estas cosas, beneficios patronales, que lo sepa el pueblo trabajador".



Por su parte, el legislador Jose Luis Espert , de Avanza Libertad, afirmó que "quién podría no estar a favor de incentivos a la industria de nano y biotecnología, que empezó con beneficios en 2007, y hoy factura 2.100 millones de dólares, cuando a nivel mundial el comercio es de 75.000 millones de dólares, y Argentina representaría el 3 por ciento".



Sin embargo, consideró: "15 años después creo que con esta ayuda realizada por los contribuyentes ya es suficiente, esta industria ya no necesita más el andador, la ayuda por otros 15 años no sería necesaria".