Muerte del soldado: piden acusar a los once oficiales de homicidio y detenerlos

Los abogados de la familia de Matías Chirino (22) piden que el caso sea considerado como un homicidio y que los once oficiales que fueron separados del Ejército sean imputados y detenidos por el crimen.



El penalista cordobés Claudio Orosz y su par correntino Neris Fuceneco trabajan en un escrito formal en este sentido, que presentarían en las próximas horas en Justicia Federal de Paso de Los Libres.



La querella entiende que la muerte de Chirino, el subteniente de Holmberg que falleció en el destacamento ubicada en dicha ciudad correntina, no fue un accidente sino que habría tenido a militares responsables.



Según esta línea argumental, sostienen que los once oficiales del Grupo de Infantería de Monte 3 de Paso de los Libres que participaron del ritual de iniciación deben ser imputados y detenidos.



En el escrito incluirían el pedido de imputación a otros dos subtenientes que llegaron junto con Chirino al cuartel de Corrientes sobre los cuales hay dudas y pretenden que sea la Justicia la que aclare su participación.



La investigación

El juez federal de Paso de los Libres Gustavo Fresneda junto con el fiscal federal Aníbal Martínez llevan adelante la investigación de la muerte del joven cordobés.



Días pasados aceptaron como querellantes a la familia de Matías, lo que los habilita a impulsar diferentes medidas dentro de la causa.



Al no haberse concretado aún ninguna imputación, los abogados de la querella lo solicitarán al juzgado correntino.



El subteniente Chirino, de 22 años, falleció por broncoaspiración en la madrugada del domingo 19 de junio, luego de haber participado de una "fiesta de bautismo" en la cual habría sido obligado a consumir alcohol en exceso y a tirarse a una pileta de noche, según denunciaron sus padres. (Fuente: Puntal)