Reinstalarán la garita policial en la costanera de Concordia

Foto: La garita policial había sido removida tras un accidente Crédito: Diario Río Uruguay

Una repartición municipal se comprometió a reinstalar la garita policial en la Costanera de Concordia, ante los reclamos de comerciantes que se han visto afectados por robos.



"Estuve hablando con representantes de la zona comercial. Sin duda, es fundamental poder mantener la seguridad", señaló Aldo Álvarez, presidente del Ente Costanera.



Recordó que "un accidente hizo que la garita no esté más y además hubo una cuestión del seguro". Subrayando que "me comuniqué con el jefe de Policía y me comentaba que el seguro aún no reintegró la garita".



Este martes “vamos a estar recorriendo la zona junto a la comerciantes y veremos el lugar más indicado para ponerla porque el Ente Costanera va a aportar el armado de la garita policial", adelantó.



El titular de la repartición confirmó que "ya hicimos ese compromiso; es algo que le comenté al intendente Francolini y mientras se pueda trabajar en conjunto, vamos a seguir aportando ese servicio en esa zona medular para los concordienses y para los turistas". (LT 15)