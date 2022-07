Director Hospital Escuela: "A la Ley de Salud Mental hay que implementarla más"

La Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 es una herramienta legal para un cambio de paradigma en la atención de las problemáticas de salud mental y fue sancionada en el año 2010. En la actualidad, debido a distintos casos que se dieron a conocer, fue puesta en debate y muchos opinan que deben realizarse modificaciones para una mejor aplicación.Mauro Gieco, director del Hospital Escuela de Salud Mental, dialogó con el programa, de, y expresó que “los debates son necesarios para poner en tela de discusión para dónde va, cuál es el rumbo, qué pensamos en la provincia y el país en relación a los tratamientos que tienen las personas que tienen problemas de salud mental”.En el Hospital Escuela “vamos a pedir mayor implementación, es decir, generar mayor presupuesto, mejores condiciones para las personas que reciben atención. Hay muchas personas que, en el último tiempo, pandemia mediante, no la están pasando bien. Es generar servicios de salud mucho más accesibles, eso se debate”.El director se refirió también a en qué casos es necesaria una internación del paciente y aseguró que “el artículo 20 de la Ley dice que cuando una persona está en riesgo para sí o para terceros es evaluada por un equipo interdisciplinario. No siempre es a voluntad del paciente. El hospital cuenta con guardias interdisciplinarias, que no solo son médicos, incluye otras profesiones”.“Falta reconocer el padecimiento, el dolor, la lucha de muchos familiares que no la pasan bien. Hay que articular con la justicia, pero también con otros organismos del estado. Es una tarea que necesitamos darnos diariamente. Es un hospital que tiene mucha demanda, hoy hay 43 personas internadas. Pero también tenemos mucha gente que se atiende en los consultorios externos y hay 125 que están en algún procedimiento individual de los talleres y otras actividades”, dijo.Comentó que también cuentan con el hospital de día, que funciona hace 29 años. “Es un dispositivo de atención para personas que tienen un padecimiento psíquico grave, que necesitan un fortalecimiento de mucho de los lazos. Hay personas que tienen dificultades para poder conseguir trabajo, para poder estar incluido en comunidad, que pueda retomar los lazos familiares. El encierro continuo no es la solución”, consideró. La institución funciona en calle Bravard.“Otro de los logros es la Casa de Medio Camino que funciona en calle San Martín. Un equipo está supervisando y acompañando el medio camino de las personas que han tenido internación de larga data, es decir, que han perdido autonomía, que han dejado de cocinarse, de elegir a qué hora bañarse, qué ropa se ponen y demás. A personas que están muchos años en una institución como el hospital dejarlos en la calle, más si no tienen familiares”, agregó.Aseguró que la internación “siempre es el último recurso. En el caso de requerirla puede ser voluntaria o involuntaria. Si es involuntaria se debe informar a la justicia y aportar la certificación que avale esa internación. En ese caso siempre tiene que haber una evaluación del paciente”.“Entre Ríos es pionera en Salud Mental. Esta ley viene a intentar coronar el laburo de un montón de gente que sostiene estas prácticas, pero hay mucho por hacer y conseguir”, dijo.Consideró que a la Ley de Salud Mental “hay que implementarla más, no modificarla”.