Creciente del Uruguay: dicen que “no es preocupante” y explican cuándo bajará

La creciente del río Uruguay, afectó la zona baja de la Costanera de Concordia, por lo que se recomendó a los ciudadanos y visitantes, como medida de prevención, no circular y evitar actividades recreativas en las áreas mencionadas.El Secretario de Turismo de Concordia y presidente del Ente Costanera, Aldo Álvarez, sostuvo que “estamos en contacto con el área de Prefectura de Concordia y este lunes, el río se mantiene estable, pero hay algunas zonas afectadas”, dijo.En comunicación con Salto Granda, “nos informaron que no va a haber una creciente pronunciada y va a seguir estable como viene ocurriendo hace un mes”, señaló.“De todas maneras, tenemos que rever algunas trabajos y actividades que teníamos previstos en la zona de la costanera y vamos a tener que reprogramarlas”, dijo Álvarez y agregó que “era importante la prevención en la zona para la gente que va a caminar o correr a la zona”, señaló.Guillermo Collazo, titular del área de Hidrología de Salto Grande, detalló cómo será el comportamiento del río Uruguay sobre el puerto de Concordia.El ingeniero mencionó que "el nivel del río es alto desde hace varios días, pero no está desbordado, está dentro del cauce y ha mojado parte de la Costanera"."No es nada preocupante y ahora mismo (lunes) estamos teniendo un gradual descenso de los 9 metros que estuvo como máximo", mencionó. Subrayando que - durante la mañana de este lunes - "estará en 8,80 e irá descendiendo a lo largo de la semana".Según adelantó a, "el miércoles o jueves, ya se ubique por debajo de los 7 metros, que son niveles más normales".Collazo detalló que "lo que estamos experimentando es, simplemente, un aumento en los niveles; producto de una crecida que vino bajando desde la cuenca alta del río Uruguay". Subrayando que allí, se registraron lluvias "hace unos 10 días"."Tuvimos tres pico o crecidas, que para nosotros son ordinarias: una fue a principios de mayo, otra a principios de junio y ésta", remató. En ese contexto, comentó que "han sido las tres muy parecidas, en cuanto al caudal máximo que está cercano a los 9 metros".