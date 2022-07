"Estoy de pie para luchar por Justicia", dijo mujer que fue atacada a puñaladas

Foto 1/3 Víctima de un brutal ataque marchó por justicia Crédito: Reporte 2820 Foto 2/3 Víctima de un brutal ataque marchó por justicia Crédito: Reporte 2820 Foto 3/3 Víctima de un brutal ataque marchó por justicia Crédito: Reporte 2820

Esta mañana, un grupo de familiares y amigas de la víctima del intento de feminicidio marcharon hasta Tribunales. El 25 de julio someterán al acusado a pericias psiquiátricas.



Desde 25 de Mayo y Rocamora hasta los Tribunales de Gualeguaychú, Rocío Barrozo encabezó la movilización y al llegar se leyó un documento. Si bien se trató de un grupo pequeño, volvieron a pedir que el caso del intento de feminicidio no quede en el olvido.



En el texto leído en Tribunales, la víctima denunció que su agresor no solo intentó matarla al atacarla con 12 puñaladas, sino que también la violó, manipuló y golpeó antes.



"Estoy cansada y con miedo, pero voy a seguir pidiendo justicia, ni una menos", reiteró. Luego Rocío entró a Tribunales para hablar con el fiscal Lucas Pascual que lleva adelante la investigación penal preparatoria y le entregó un petitorio.



Pascual le anticipó que el 25 de julio se convocará a pericias psiquiátricas al acusado de 42 años. El fiscal estima que con esa medida probatoria y otras que encarará estaría en agosto en condiciones de pedir la elevación a juicio de la causa "lesiones graves por el riesgo de vida, tentativa de feminicidio triplemente calificado por ser cometido contra una persona con quién mantenía una relación de pareja, en contexto de género y con alevosía". Pero también por "violación de domicilio [por ingresar a través de una ventana]y por desobediencia judicial [al romper las medidas restrictivas que le impuso la Justicia]".



La lucha en primera persona

Aún con las cicatrices en su rostro y con algo de temor, Barrozo tiene fuerzas para encarar su vida, luchar por el bienestar de su hija, pedir contención psicológica para ambas y sobre todo reclamar por justicia.



En contacto con Reporte 2820, sostuvo que "ahora me toca marchar por mí, por Gualeguaychú, me toca encabezar esta lucha que arrancó mi familia en el momento que estaba internada y agradezco a todos por el apoyo y estar aquí. No voy a parar de caminar estas calles por el pedido de justicia".



A su vez, detalló que "tras la prisión preventiva que vence el 10 de septiembre, no queremos 90 días más, queremos una fecha para el juicio y una condena. Porque esperamos ese día para poder salir a la calle tranquilas y decir que 'se acabó'.



"Hace casi un mes, pero para mí es mucho tiempo. Cada día se me está haciendo más difícil y pesado llevar esto", dijo la víctima y destacó que "estoy contenida por psicólogo y psiquíatra de mi trabajo, que me brinda el Hospital Centenario y a donde quiero volver pronto porque es mi cable a tierra, aunque me dicen que falta mucho todavía", reflexionó.



Finalmente, valoró la "ayuda de Acción Social de la Municipalidad, pero no tengo mucho apoyo de la parte judicial. De la Policía solo tengo un botón antipánico, pero a pesar de eso no voy a dejar de pedir justicia".