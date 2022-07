La Ley Justina “cambió y está cambiando el modelo de la donación de órganos”

Este lunes se cumplen 4 años de la vigencia de Ley Justina, N° 27.447 de donación y trasplante de órganos, sancionada el 4 de julio de 2018 en el Congreso de la Nación por unanimidad.La normativa lleva ese nombre en homenaje a Justina Lo Cane, la niña de 12 años que falleció el 22 de noviembre de 2017 a la espera de un corazón. Como punto central, la ley 27.447, dispone que “toda persona mayor de 18 años” es donante de órganos o tejidos salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario.En diálogo con, Ezequiel Lo Cane, padre de Justina, recordó cómo se inició el camino de esa ley y señaló que si bien se ha logrado muchísimo, quedan muchas cosas por profundizar.“Es un día muy especial porque en ese momento íbamos caminando con nuestros hijos y no sabíamos lo que nos esperaba, teníamos ciertas expectativas de que la Ley iba a ser aprobada, y finalmente fue aprobada por unanimidad, lo cual fue una emoción enorme y un momento muy especial”, rememoró sobre el día en que se sancionó la Ley Justina.Lo Cane destacó los meses de trabajo que mantuvo con equipos interdisciplinarios “que nos ayudaron y aprendimos un montón para llevar adelante una ley integral, hermosa, que cambió y está cambiando el modelo de la donación de órganos en Argentina”.Justina estuvo en lista de espera por un trasplante de corazón durante cuatro meses. Ella nació el 9 de diciembre de 2004 y falleció el 22 de noviembre de 2017. “Sabíamos que ella tenía su corazón lastimado por un virus, desde el año y medio, hizo una vida normal hasta los 12 años, pero sabíamos que en algún momento iba a necesitar un trasplante”.En julio de 2017, cuando debió ser internada porque su corazón “había dicho “hasta acá llegué, su familia comenzó con una campaña de concientización sobre la donación de órganos que se llamó“porque son siete los órganos que se pueden trasplantar: pulmones, riñones, corazón, intestinos, páncreas, hígado y la médula ósea. De esos hay tres que se pueden trasplantar en vida, riñón, hígado y médula ósea. Lamentablemente a pesar de la campaña de comunicación que hicimos y que se empezaron a lograr récords de registración, no alcanzó para que llegara su corazón”, lamentó.Lo Cane recordó que cuando le explicó a Justina sobre la campaña, que ideó junto a su equipo de trabajo, “ella estaba en su habitación, pintando; levantó la vista y me dijo:”, y esa fue la “inspiración” para lograr luego la ley y seguir profundizando la concientización sobre la donación de órganos.La Ley Justina consta de 72 artículos y a partir de ella, todos somos donantes, salvo que se exprese lo contrario. “Además, habla sobre la donación pediátrica, del derecho de las personas a recibir una atención integral si su universo económico es más bajo, y de hablar sobre el tema en las escuelas”, entre otros puntos.Lo Cane dio cuenta que a partir de la ley, “cambiaron un montón de cosas, principalmente que comenzó a hablarse más sobre la donación y el trasplante. Esto hizo que la negatividad del 70% que había en las familias de menores de 18 años a manifestar su voluntad de donar, bajara al 30 por ciento. También cambió la formación de más profesionales y de las terapias intensivas”. A pesar de todos los logros, indicó que “falta informar en todos los colegios, valorar más el rol del procurador, informar más sobre el trasplante cruzado y su articulación y hablar mucho más sobre la donación pediátrica”.Si bien la familia de Justina no pudo donar sus órganos “porque había llegado a un estado de salud muy crítico”, su padre afirmó que “siento que ella está siempre conmigo y hago lo que me pidió: que ayudemos a todos los que podamos”.Lo Cane adelantó que están analizando la construcción de una Casa Justina en la ciudad de Paraná o Santa Fe. Hace poco finalizaron las sedes de Mendoza y Salta y hay proyectos para La Plata, Córdoba o Tucumán.