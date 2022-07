La mujer apuñalada por su ex encabezará una marcha contra su agresor

"Ahora arranca mi lucha para pedir justicia y que pague todo por todo lo que hizo", aseguró Rocío Barrozo, la mujer que fue apuñalada por su ex pareja mientras dormía. Este lunes, ella encabezará la movilización contra el hombre que intentó asesinarla.Se realizará este lunes 4, a las 10, la segunda marcha contra SNS, el hombre de 42 años, que intentó asesinar con 12 puñaladas y golpes a Rocío Barrozo, mientras descansaba en su vivienda en Gualeguaychú.Justamente, Rocío es una de las que está convocando y será parte de esta marcha. En un contacto con, Rocío bregó para que su agresor que pagué por todo lo que hizo. “Ahora es más cuando necesito de todos", imploró."Les pido que el 4 de julio también salgan a pedir justicia, pero conmigo, porque él no me cayó, estoy viva para gritarlo y pedir justicia juntos a ustedes", remarcó.La marcha pedirá que "no haya ninguna Rocío más”. “SS tiene que pagar la pena máxima sin privilegios", se indicó.La Justicia entrerriana se rechazó este viernes el pedido del abogado defensor de SNS para que recupere su libertad. Esa negativa ratificó la decisión del juez de Garantías Tobías Podestá de Gualeguaychú.Recordemos que el agresor estará detenido en la Unidad Penal N°2 hasta el 10 de septiembre y deberá cumplir los 90 días de prisión preventiva que se le impusieron por el intento de feminicidio de su ex pareja de 39 años.La fiscal Eliana Ghiglione y su par, Lucas Pascual, imputaron al agresor por "lesiones graves por el riesgo de vida que atravesó la víctima" y el delito será "tentativa de feminicidio triplemente calificado por ser cometido contra una persona con quién mantenía una relación de pareja, por ser en contexto de género y con alevosía". Pero también por "violación de domicilio [por ingresar a través de una ventana]y por desobediencia judicial [al romper las medidas restrictivas que le impuso la Justicia]".