Video: niño juega al fútbol con andador y gesto de sus amigos emocionó a todos

No hay mejor actitud, que la que nace del corazón ?? pic.twitter.com/KZzmu63Oj9 — Lucas Monza (@MonzaLucas) July 1, 2022

El periodista deportivo rosarino Lucas Monza publicó el video de un niño de Tucumán que juega al fútbol con andador debido a una dificultad física y que, al convertir un gol, es abrazado por todos sus compañeros con gran alegría.Lucas no hizo más que compartir un video que encontró en internet y le pareció no solo adorable, sino meritorio para ser compartido en Twitter y generar una gran cantidad de reacciones.Distintos usuarios compartieron sus sensaciones al ver el video, como la chilena Maribel Mora Curriao (@MCurriao) que tuiteó: "Esos niños serán mejores personas que muchos. La inclusión en las escuelas sirve para eso, para aprender a entender y mejorar la vida de otros, para desarrollar la solidaridad y la vida en comunidad".Otra usuaria de Twitter, @paolis_re, planteó otra cuestión: "Me pregunto xq cuando somos adultos perdemos esta capacidad de ser así de solidarios e inclusivos".Pero de entre todas las reacciones, la más llamativa fue la de Agustina (@AgusCL13) que celebró el video y la actitud de los compañeros de su primo.Otro usuario, colombiano esta vez, eligió pedir que se incluyeran estas obras como parte de la formación académica de su país: "No es compasión, es considerarnos como iguales. Los impedimentos los ponemos en nuestra mente. Todos tenemos las mismas oportunidades. Eso es lo que se debe enseñar en los colegios e instituciones educativas colombianas. Algo que se daba en una materia llamada Ética y Valores".Mientras muchos fueron por el lado más serio o emotivo, otros usuarios eligieron tomarlo con alegría pero sin expresar muchos más sentimientos que alguna frase futbolera como "Gritalo, pibe".