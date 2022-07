Vecinos de Gualeguaychú se oponen a la construcción de casas en reserva natural

Este sábado vecino autoconvocados de Gualeguaychú se manifestaron, rechazando la construcción de 20 viviendas en el Predio Las Piedras.

Gustavo Michel un vecino que vive hace varias décadas, expresó que “hace dos meses que se enteraron del proyecto. “En la reserva están haciendo quinta, pero no se ve mucho movimiento. En una reserva no se pueden hacer viviendas. No se puede talar ni un árbol. Para hacer viviendas van a tener que desmontar, porque el monte se cerró todo. Queremos que siga, así como reserva. Porque es un patrimonio de Gualeguaychú. No creo que esté mal hacer huertas agroecológicas. Yo creo que hay lotes en Gualeguaychú que pueden usarse para eso”.



En tanto la ambientalista Natacha Crimella dijo que “nos oponemos a la construcción de las viviendas dentro de un área natural protegida. Una cosa es producción agroecológica y otra es la construcción de viviendas que provocará contaminación sonora y afectará la flora y la fauna”.“Me pregunto por qué no llevamos esa producción a otro lugar, si tenemos un banco de tierras”, dijo Crimella.



Por su parte el ex intendente de Gualeguaychu, Emilio Martínez Garbino, opinó que “es interesante el debate público sobre Las Piedras” y recordó que antes de 1990 el lugar se traspasó a la Municipalidad, se dio marcha atrás con un proyecto de autódromo y desde la Nación remarcaron que se trataba de una reserva natural y había que preservarla. “Me parece que cualquier intervención de la mano humana va en sentido contrario al medio ambiente. Hay que preservar ese lugar como pulmón, como espacio natural. Para hacer la experiencia productiva, el municipio tiene Plaza de Aguas”, dijo Martínez Garbino.



Rubén “Kika” Knetemann, coordinador del Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana (PASS)

“Los que van a manifestar este sábado, ¿no tienen hijos trabajando en otro lado? Hay cosas que no entiendo. ¿Y somos tan pavotes que vamos a construir viviendas en el monte nativo? El objetivo de Las Piedras es mostrar que se puede producir y conservar, y conservar y producir. No se puede poner en un sitio a la naturaleza, y en otro lado producimos. Lo que pasa es que hemos desvariado, nos hemos desconectado”, cerró. (Radio Máxima)