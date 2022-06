Incluirán contenidos de derecho laboral en currículas escolares en Entre Ríos

Se aprobó en el senado provincial un proyecto que propone incluir dentro de la currícula escolar contenidos referidos al Derecho del Trabajo. La iniciativa que ya contaba con media sanción de la cámara baja tuvo por autor al diputado Manuel Troncoso, quien manifestó "los jóvenes que se insertan al mundo laboral tienen que conocer sus derechos, muchas veces vulnerados".



"El objeto de la presente Ley tiene por finalidad capacitar a los estudiantes de Educación Secundaria de la provincia de Entre Ríos, de 4°, 5° y 6° años del ciclo orientado y 4°, 5°, 6° y 7° año de la modalidad Técnico Profesional en los aspectos esenciales del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social con el propósito de garantizar un mejor ejercicio de derechos", esgrime la nueva ley provincial que contó con la colaboración del CGE y aclara: "El Consejo General de Educación, definirá la forma en que la enseñanza del Derecho del Trabajo será incorporada dentro de los planes de estudios vigentes como Eje Transversal".



Al respecto, el autor del proyecto, dijo que "al finalizar la educación secundaria, son muchos los jóvenes de nuestra provincia que ingresan directamente en el mundo laboral. Sin embargo, no todos los planes del estudio prevén la enseñanza de la materia derecho", fundamentó el diputado Troncoso, quien ingresó la iniciativa en una primera instancia. En este sentido amplió: "Esto hace que los jóvenes, sin una experiencia laboral previa, se vean involucrados en situaciones en las que sus derechos se ven vulnerados o, lo que es peor, en las personas que se aprovechan de esta desventaja que tienen".



Sobre la problemática que se busca atender, Troncoso consideró: "Muchas veces hay situaciones de precarización o las ofertas laborales piden prolongados tiempos de experiencia que los jóvenes no llegan a cubrir, y cuando ingresan se les asignan puestos cuyas labores desconocen o que no coinciden con su formación. En respuesta a esto impartir la asignatura 'Derecho del Trabajo' en el nivel secundario de las escuelas públicas y privadas significa brindar conocimiento y herramientas a quienes deben salir a negociar un contrato de trabajo".