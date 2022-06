Pediatra recalcó que las infecciones respiratorias “son habituales” en invierno

Paraná Los casos de afecciones respiratorias afectan la asistencia en escuela de Paraná

, pero los chicos tienen que ir a la escuela y sociabilizar porque es una parte de su desarrollo y nos los podemos tener aislados en una burbuja porque tienen que contactar con todos estos gérmenes para lograr su”, explicó ala médica pediatra, Flavia Lell.En la oportunidad, dio cuenta de los casos de “padres que se iniciaron en pandemia o un año antes que llegan desolados y llorando al consultorio diciendo `doctora, qué es lo que estoy haciendo mal, por qué mis hijos se enferman´”. “Los padres que no tienen hijos más grandes no están habituados y hasta que se acostumbren a lo que es lo normal de esta época, llegan al consultorio muy angustiados y preocupados”, indicó.”, señaló la especialista al recomendar: “Hay tenercon estas infecciones respiratorias teniendo los cuidados para contagiarse lo menos posible”.Fue en esa línea que recomendó: “Mantener las medidas que aprendimos en la pandemia, como el ventilar las habitaciones, mantener el lavado de manos y el uso del alcohol; cuando uno toce o estornuda, debe taparse con el codo para no tener todos los gérmenes en la mano porque uno toca y transmite las virosis permanentemente”.En la oportunidad, Lell informó que además de los casos de infecciones respiratorias, atendióAsimismo, reconoció la“Durante las semanas va rotando la faltante porque en una época no había dipirona, jarabe antitérmico, antitusivos o mucolíticos; según los días, falta una u otra medicación por tanta demanda que hay”, señaló.