Hay levantamiento de barreras en distintas rutas argentinas por reclamo salarial

Foto: Barreras levantadas por paro de trabajadores de peajes Crédito: Archivo

El Sindicato de Trabajadores de Peajes de Santa Fe (Sutracovi) lanzó un paro por tiempo indeterminado en autopistas y rutas nacionales que afectan al territorio santafesino, además de las provincias de Chaco y Corrientes ante la falta de respuestas a sus reclamos salariales.



La medida de fuerza afecta las autopistas desde Rosario a Córdoba y Buenos Aires, con un paro en los peajes de las localidades de Carcarañá y General Lagos, respectivamente. La medida es con barreras levantadas y obedece a la falta de respuesta salarial por parte de la concesionaria Corredores Viales SA (CVSA), además de otros reclamos. Además se ven afectadas las rutas nacionales 8, 19 y 34, además de las rutas de las provincias de Corrientes y Chaco.



Luego de haber transitado siete audiencias en el Ministerio de Trabajo de la Nación por paritarias, la empresa no cumple con su palabra y nos empuja nuevamente a una medida de fuerza por tiempo indeterminado", indicó este miércoles a la prensa Leandro Bond, secretario general del Sutracovi.



"En cada audiencia, prometían que en la próxima reunión iban a realizar un ofrecimiento, y hoy vienen con un porcentaje risueño y sin especificar los tramos ni condición de ese porcentaje, burlándose de los trabajadores", agregó el gremialista.



Bond agregó que desde el gremio "se han dado herramientas posibles a CVSA para poder seguir negociando, como un pago a cuenta para que todos y todas las compañeras puedan afrontar la grave situación económica por la cual estamos atravesando y la respuesta de la empresa siempre fue no".



El titular del gremio de los trabajadores de peajes recordó que la paritaria del sector está vencida desde el 30 de abril pasado. "Sumado a todos los demás incumplimientos que CVSA tiene con los trabajadores, se agrava la situación ya que no es ni más ni menos que una empresa del Estado nacional, por lo tanto, es imposible que desconozca que los trabajadores y trabajadoras no llegan a fin de mes".



"Parece ser que para la empresa Corredores Viales hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda, concentrando su atención para provisión de materiales de trabajo e indumentaria solo en una minúscula parte de su enorme entramado, digitando desde Buenos Aires la espera de los trabajadores y trabajadoras del resto del país, echando por tierra el federalismo que promulga el presidente Alberto Fernández".



Bond indicó además que "lo único que han recibido los trabajadores y trabajadoras desde que CVSA concesiona las Rutas Nacionales es una falta de respeto tras otyra. Por este motivo, desde hoy comenzaremos un levantamiento de barreras en todos los trabajadores de peajes de Sutracovi comenzaron un paro por tiempo indeterminado en rutas y autopsitas nacionales de las provincia de Santa Fe, Chaco y Corrientes".



Por último el sindicalista señaló que "la única manera de levantar la medida es que la empresa haga una propuesta que nos satisfaga. Y si no que el Ministerio de Trabajo dicte la conciliación obligatoria".