El dolor de la esposa del camionero asesinado: "Estaba cansado de los piquetes"

Irma, esposa de Guillermo Jara, el camionero asesinado a piedrazos por intentar evadir un piquete de transportistas, compartió su dolor por el trágico desenlace. "Siempre decía que su vida se iba a ir en un camión, pero no pensamos que tan pronto", reveló, además de recordar que el hombre "no estaba de acuerdo con los piquetes"."Fui una de las primeras en recibir la noticia. Un amigo de él me avisó y yo me encargué de avisarle a la familia", contó la mujer en diálogo con C5N.Al enterarse de la muerte, descartó que se hubiera tratado de un accidente. "Hace años que viaja, era muy difícil que hubiera perdido el control por nada", indicó."Toda la vida fue camionero, manejaba desde los 13 años. Era su locura, su pasión, siempre decía que su vida se iba a ir en un camión, pero no pensamos que tan pronto", lamentó Irma.La mujer afirmó que Jara "estaba cansado de los piquetes". "Muchas horas parado, él quería llegar, se empezó a complicar. No estaba de acuerdo. Sí enojado con la falta de gasoil pero no estaba de acuerdo con la protesta", señaló.Sobre la persecución que terminó con la muerte de su marido, Irma cuestionó: "Él ya había pasado, no puede ser que lo hayan perseguido 8 kilómetros, encima propios compañeros".