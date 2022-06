Qué dijo el novio de la joven que murió tras ser rociada con nafta y quemada

Yamila Ayelén Herter, de 24 años, tenía más del 90 por ciento de su cuerpo quemado. Murió este martes en el Instituto del Quemado de Córdoba, donde se encontraba internada desde el lunes por la tarde.Su novio Pablo Martín Nieto (18) quedó detenido e imputado por lesiones graves calificadas por el vínculo. Pero luego de que se confirmara el fallecimiento de la víctima, el fiscal Pablo Camacho –a cargo del caso- cambió la carátula y lo imputó por el delito de homicidio calificado por el vínculo.Hay versiones cruzadas detrás de la muerte de Herter. El fiscal Camacho reveló a este medio que Nieto “la estaba acompañando” cuando personal policial se presentó en la vivienda, ubicada en barrio Argüello Lourdes, en el noroeste de la ciudad de Córdoba.Los efectivos lo vieron “que caminaba sosteniéndola” luego de que vecinos ayudaran a sofocar las llamas que envolvían su cuerpo. Fue en ese momento en que el novio dio una “explicación espontánea” de los hechos.“Les dice que había explotado el motor de una máquina de cortar el pasto que funciona con combustible”, detalló el funcionario judicial. Sin embargo, cuando policías ingresaron a la casa “no encontraron signos de explosión sino un tarro de nafta que además estaba fría”.La determinación de que quedara detenido se dio tras “la sospecha que les generó el hecho por la explicación espontánea y de la que no había pruebas”. “Lo que nos sugiere que nos mintió”, agregó Camacho y, contó que Nieto también “dijo espontáneamente que eran pareja”.Sin embargo, los vecinos que auxiliaron a la joven coinciden en que Nieto la roció con nafta y la prendió fuego luego de una discusión.Pablo Camacho informó que recolectarán más pruebas y ordenarán una pericia psicológica y psiquiátrica al detenido para determinar si es o no imputable. En caso de que la pericia confirme que es imputable, le tomarán declaración.Además, espera los resultados de la autopsia para esclarecer la causa de muerte.Aún desconoce si existen denuncias previas por violencia de género y si Pablo Martín Nieto tiene antecedentes por otros delitos.Según relató el jefe de terapia intensiva, Jorge Leiva, le realizaron intensas "tareas de reanimación a base de líquidos y de drogas, pero que no dieron ningún resultado debido a la gran extensión y compromiso de vía aérea que tenía". Falleció a las 8:30 de este martes.Presentaba el 94 por ciento de su cuerpo con lesiones: "Lo único que no se quemó la parte anterior de las tibias y la parte inferior del abdomen".En el trayecto de barrio Argüello Lourdes, fue asistida en el Hospital Infantil en primera instancia porque "entró en insuficiencia respiratoria y proceden a colocarle un tubo endotraqueal y ventilarla". Destacó el accionar policial, ya que "de esa forma llegó al Instituto del Quemado" con vida. (El Doce)