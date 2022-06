Video: Personas cada vez más jóvenes consultan por cirugías de reasignación genital

Este 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT+ (lesbiana, gay, bisexual y transexual), también conocido como Día del Orgullo Gay y consiste en una serie de eventos que los distintos colectivos realizan públicamente, para luchar por la igualdad y la dignidad de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.



Hace exactamente 17 años, el Dr. Juan López Vargas y su equipo de profesionales, realizó la primera cirugía de reasignación genital a Alex Reinoso, un varón trans sanjuanino al que se le practicó una cirugía reconstructiva y luego un implante.



En diálogo con Elonce, el Dr. Agustín López Vargas, paranaense, hijo del médico antes mencionado, contó sobre la cirugía y sobre la atención que les brindan a las personas que llegan a su consultorio buscando un cambio de género.



“Somos un equipo de cirujanos, el que realizó la cirugía fue mi padre, el Dr. Juan López Vargas a un trans varón con una reasignación genital, una genitoplastía masculinizante. En ese momento fue muy importante porque fue la primera que se hizo en el país y marcó un precedente. Durante muchos años no se volvieron a realizar”, dijo y agregó que la persona a la cual se le practicó el procedimiento “es sanjuanino y está chocho. Según sus palabras, la cirugía le cambió la vida y nosotros estamos muy orgullosos de eso y de poder celebrar hoy el día del orgullo”.



Por otra parte, López Vargas dio cuenta que “a lo largo de todos estos años hemos recibido muchas consultas, tanto de trans mujeres como hombres, que quieren hacer alguna cirugía para una reasignación o simplemente para consultar acerca de su cuerpo y entender los cambios por los cuales están pasando”. Esto llevó a que los profesionales desarrollen un consultorio específico de Salud Sexual, para atender esos casos.



“Es un servicio integral”, explicó el médico y aclaró que no todas las personas que llegan al consultorio son pasibles de hacer una cirugía, “no es para todos” y en esos casos reciben un tratamiento hormonal.



El profesional mencionó que en un momento “quienes más consultaban eran mayores de 25 años, pero lo estamos viendo cada vez en pacientes más jóvenes, que también son los que se animan y más preguntan, no necesariamente para hacer una genitoplastía sino para hacer otras cirugías, como masculinización o feminización de tórax”.



“Gracias a días como hoy y todo lo que se está haciendo, las familias acompañan cada vez más y mejor. Desde nuestro lado, tratamos de continuar ese acompañamiento que es mucho sano, antes venían solos o desamparados y queremos brindar un servicio integral, de calidad, con respeto para que tengan ese cambio que están buscando”, expresó finalmente el profesional. Elonce.com