“Tengo los huesos destruidos”, dijo joven que se accidentó con picadora de carne

Policiales Joven sufrió grave accidente con una picadora de carne

Alan Rolón, el joven de 20 años accidentado en una carnicería de Ceibas, evoluciona favorablemente luego del accidente sufrido mientras picaba carne y por el cual perdió el dedo de una mano. El trabajador estaba introduciendo carne en una máquina que sería del tipo industrial, cuando una de sus manos quedó aprisionada.“Hace como 3 meses que ingresé en la carnicería. Nosotros cerramos a las 20 y fue a esa hora que ocurrió el accidente. Estaba haciendo carne picada para un cliente. Yo fui a meter la carne y como estaba caliente la máquina la chupó hacia adentro y me llevó la mano”, relató Rolón.Alan fue trasladado con la máquina a su lado rumbo al Hospital Centenario de la ciudad de Gualeguaychú. El tamaño de la máquina es un poco más grande que un microondas. “Antes de llegar, ya había mucha gente esperándome en el hospital. Me llevaron al quirófano y me anestesiaron. Estuve alrededor de tres horas siendo atendido”.La médica que atendió a Alan, expresó que nunca había visto un caso como este. “Por eso estuvieron horas viendo cómo podían hacer para sacar la mano”, dijo Rolón.Sobre las lesiones sufridas, explicó aque “tengo un dedo cortado porque estaba destruido. Y los otros cuatro, uno se salvó y los otros tres tengo clavos y un par de puntos. El resto de la mano tengo los huesos destruidos por la cantidad de tiempo que estuvo apretada”.El viernes decidirán si Alan recibe el alta y luego deberá viajar una vez por semana para realizar rehabilitación. Finalmente, el joven agradeció al hospital, a los bomberos de Ceibas, a sus patrones, a su mamá y a su novia por el apoyo y asistencia recibida durante el terrible accidente.