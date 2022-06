"Creí que me mataban", dijo mujer que fue atacada por una jauría

Una mujer sobrevivió al brutal ataque de siete perros en la localidad de La Merced, provincia de Salta, cuando regresaba de dejar a sus hijas de siete y nueve años en la escuela.



Tras ello, Mónica Soledad Vera realizó la denuncia, pero aclaró que los animales siguen en la calle.



"Son siete perros negros, que, como no tienen un buen cercado ni rejas, se salieron. Yo tengo una displasia de cadera, entonces no puedo caminar rápido ni mucho menos correr", señaló en diálogo con Cadena 3, y contar cómo fue el ataque canino, en el que se desmayó y se despertó directamente en el hospital.



"En segundos tenía los siete perros rodeados y estaba arrinconada. Uno comenzó a morderme y lo único que pude hacer fue empezar a gritar y a pedir ayuda. Lo único que pude hacer fue cubrirme el rostro y sentir que me mordían todo el cuerpo", detalló la víctima.



"Fue increíble y feroz el ataque. Por gracia de Dios, un señor que trabaja en una despensa, con un palo logró correr a los perros, porque si no me iban a matar", dijo.



La mujer indicó que sufrió siete mordidas y en dos debió recibir suturas grandes. "La sangre no paraba de salir", acotó.



Además, le apuntó a la Policía por no recibir la denuncia de sus familiares. "Tuve que ir al otro día a denunciar y los perros siguen ahí. Es un peligro cruzar por esa calle", cerró.