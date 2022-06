"Si nos matamos, nos matamos": joven chocó ebrio y evitó el juicio con $400 mil

Se llama Ignacio Arostegui, le dicen “El Diente” y es el conductor oriundo de Berazategui que -borracho- provocó un accidente en la ciudad de Mar del Plata mientras era filmado por su copiloto. Al grito de “si nos matamos, nos matamos”, el imprudente video se hizo viral y eso le valió que la Justicia de Mar del Plata le iniciara una causa de oficio y lo imputara por infringir el artículo 193 bis del Código Penal a raíz de su participación en una prueba de velocidad con peligro para la seguridad pública.

Según afirmó el medio local 0223, el conductor evitó ir a juicio con el pago de casi $400 mil. Unos $200 mil en concepto de multa, acarreo y estadía de su vehículo; y $198 mil que Arostegui había abonado anteriormente por la reparación del daño causado a la municipalidad.Además, en el marco del acuerdo de suspensión de juicio a prueba, se acordó que por dos años deberá fijar domicilio y someterse al cuidado del Patronato de Liberados correspondientes a dicha zona.También tendrá que llevar adelante un curso de alcoholemia y realizar un examen psicotécnico y psicológico en la municipalidad del partido de Berazategui.Asimismo, el Juez de Garantías Saúl Errandonea informó que el joven deberá continuar con el tratamiento psicológico que viene realizando hasta tanto el profesional interviniente lo considere y remarcó que no podrá volver a conducir un vehículo por el plazo de la suspensión.En el video, que se viralizó 19 de noviembre de 2021, el automovilista luce desencajado. Con el pie apretando fuerte el acelerador de su Volkswagen Fox gris, conduce entre risas y por momentos cruzándose de carril. “¡Mirá, a contramano, nos matamos!”, se lo escucha decir a los gritos. Mientras, otro hombre que viaja a su lado y filma la secuencia, advierte el riesgo de la maniobra y le pide que frene. Pero el conductor redobla la apuesta: “¡Si nos matamos, nos matamos, perro!”.El recorrido a alta velocidad culminó en el cruce de Aristóbulo del Valle y La Costa, en la zona de la playa Cabo Corrientes. Allí hay una curva y el automovilista perdió el control de su auto. El rodado embistió contra una planta y una columna de alumbrado y de cámaras de seguridad, que dejó sin luz a un salón de fiestas ubicado enfrente.El video del hecho continúa unos segundos después de la colisión. “Nos matamos, amigo”, le dice el acompañante al conductor, que replica sus palabras y, mientras patea al aire, larga una expresión en la que se entremezclan su lamento y preocupación: “¡No mamá, no!”.El llamado al 911 alertando lo sucedido ingresó a las 6.15. Un patrullero de la Comisaría Novena se acercó hasta el lugar unos minutos más tarde, pero no encontró a nadie que se adjudicara la tenencia del auto: el conductor se había ido, abandonando su vehículo. Sin embargo, al rato regresó y fue identificado: Ignacio Arostegui, un joven de 25 años oriundo de la localidad bonaerense de Berazategui, empleado de una distribuidora de bebidas.Al presentarse ante los policías, el joven estaba lastimado en la boca, una lesión que se habría producido por el estallido del airbag del volante. Agentes de Tránsito le practicaron el test de alcoholemia, que arrojó 1.03 gramos de alcohol por litro de sangre, es decir, más del doble de lo permitido.Por indicación del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, al joven iniciaron una demanda para que se hiciera cargo de los destrozos que ocasionó el siniestro en Mar del Plata. Además, inició los trámites para que el partido de Berazategui, de donde es oriundo, le quite la licencia de conducir.