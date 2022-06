Localidad santafesina instaló un radar y labraron 13.000 multas en siete meses

La localidad San José del Rincón, que está a 192.2 kilómetros al norte de Rosario, es noticia debido a que instaló un nuevo radar en la ruta provincial N° 1 y registró un total de 13 mil multas en siete meses. Se trata de dos cinemómetros ubicados a una distancia de un kilómetro uno del otro y que fueron colocadas en septiembre del año pasado, aunque empezaron a funcionar sobre fines del año pasado. La velocidad máxima en el trayecto que abarca el control es de 60 kilómetros por hora.



Los datos los aportó el intendente de Rincón, Andrés Soperes, en base al extracto obtenido de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y del ANCA, que es la empresa que controla y regula los radares.



Sobre esta cantidad de sanciones, el mandatario municipal indicó que "cuando nos anoticiamos del número de multas, la gente lo tomó como un mecanismo recaudatorio, entendiendo que ese número termina siendo enorme, cuando en realidad tenemos una circulación bastante importante: 20 mil vehículos cada fin de semana".



También dijo que "a veces, los automovilistas nos plantean que los radares no están bien señalizados, pero tanto de sur a norte como en el sentido contrario, están correctamente marcados".



Específicamente, uno de los cinemómetros está ubicado por ruta 1 y Bonsembiante (a la altura del Km 7,5), y el otro está ubicado en ruta 1 y Callejón Ochoteco (a la altura del Km 8,5). Es un tramo del sector de ruta, no de autovía, que atraviesa la jurisdicción de Rincón.



Soperes subrayó que la colocación de cinemómetros tiene "un objetivo preventivo y no recaudatorio" destinado a garantizar una mayor seguridad vial ante el aumento de la circulación vehicular por la ruta y el incremento de los índices de siniestralidad.



Consultado sobre los costos de las multas, indicó que el promedio rondan los 3.500 ó 4.000 pesos por llevar una velocidad aproximada de 70 km/h, cuando no deben superar los 60 km/h. Sin embargo, aseguró que "una cuestión son las multas en sí y otra es lo que efectivamente llega a las finanzas municipales. Estamos recaudando mensualmente 300 mil pesos, por lo cual no es un monto que genere un impacto muy positivo (en las arcas) sino que simplemente es el mecanismo preventivo que encontramos en materia vial. Hay que considerar que no todos las pagan, claramente". (La Capital)