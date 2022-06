Ley de alquileres: Inquilinos Agrupados expresó su apoyo al dictamen de mayoría

En el marco del debate por la reforma de la Ley de Alquileres, el pasado miércoles la normativa se discutió en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, y se emitieron dos dictámenes, uno de mayoría, impulsado por el Frente de Todos, y otro propiciado por los bloques opositores.En diálogo con, Jonathan Villanueva de Inquilinos Agrupados Entre Ríos , dijo que desde la organización apoyan el dictamen impulsado por el Frente de Todos, el cual “deja intactos tres puntos muy importantes que nosotros destacamos de la ley, y tienen que ver con los tres años mínimos, la actualización anual y un índice que rija para todo el país”.Por otro lado, está el dictamen de la oposición, “en la cual plantean volver a los dos años mínimos y actualizaciones trimestrales, lo cual para nada nos deja tranquilo y eliminar ese índice”.“Desde noviembre del año pasado hay una gran incertidumbre porque no se sabe si la actual ley va a seguir o no”, mencionó Villanueva.En este sentido, entendió que “si el debate se sigue dilatando, ni siquiera se va a poder tratar en el Senado este año. De manera que hasta que no se modifique la Ley de Alquileres en ambas Cámaras y llegue al Presidente, cualquier contrato que se cierre seguirá siendo bajo la actual Ley”.Villanueva hizo hincapié en que hay legisladores y funcionarios tanto del oficialismo como de la oposición que tienen “intereses” que no representan a los inquilinos. “Tienen parientes que tienen inmobiliarias o ellos mismos tienen inversiones en constructores e inmobiliarias y están de los dos lados del mostrador”, indicó.Tras ello, dio cuenta que “en un país como el nuestro donde la inflación no para de subir y los salarios no se actualizan”, una familia debe destinar más de la mitad del sueldo para el alquiler.“Es imposible construir y también comprar una vivienda. En todos los edificios, los departamentos dejaron de alquilarse para ponerse a la venta, y no sé quién los va a comprar porque nadie puede acceder a un crédito para comprar una casa y solo las que ya la tienen pueden comprarla. Entendemos que es una clara movida para que haya mucha demanda y poca oferta y eso hace que el sector inmobiliario tenga la excusa para decir que la ley de alquileres desequilibró el mercado”, dijo finalmente el integrante de Inquilinos Agrupados Entre Ríos.