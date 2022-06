La semana iniciará muy fría y con probabilidad de lluvias en la región

El Servicio Meteorológico Nacional informó que se espera un inicio de semana muy frío y con elevada probabilidad de lluvias para la tarde-noche de lunes.Según se indicó, la mínima rondará los 7º, mientras que la máxima no superará los 15º.“Si las temperaturas del domingo no superan los 10 grados, el lunes, con condiciones de inestabilidad en aire frío, podríamos tener precipitaciones de aguanieve”, había alertado el meteorólogo Alejandro Gómez a. Aclaró que “esta inestabilidad no es típica de nuestra zona”.La inestabilidad continuaría a lo largo de todo el martes, con una temperatura que oscilará entre los 8º de mínima y 16º de máxima.El tiempo mejoraría a partir del miércoles. El cielo se presentaría algo nublado, con mínimas de 7º y máxima de 18º.Los siguientes dos días estarán nublados, pero sin probabilidad de lluvias. Las temperaturas rondarán entre los 6º y 16º.