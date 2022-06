Mauricio Macri será abuelo por primera vez: su hija Gimena está embarazada

A la información la brindaron funcionarios y voceros del ala más cercana al ex mandatario: aseguraron que su hija Gimena está embarazada. La artista plástica de 36 años se casó con Pablo Saquier, otro pintor, a fines del 2020 en una pequeña ceremonia.



Gimena, junto a sus hermanos, Agustina y Francisco, son producto del primer matrimonio del expresidente, con Ivonne de Bordeu. Los tres no se caracterizan por salir con frecuencia en los medios de comunicación, ya que prefieren mantener un perfil bajo, a pesar de que se dediquen al arte. La ultima hija es Antonia, que tuvo con Juliana Awada.



Por el momento, Mauricio Macri no realizó comentarios públicos sobre la noticia.



Gimena Macri estudió Artes Visuales en el Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA), y tuvo la posibilidad de viajar al exterior para perfeccionar su talento con el dibujo. En consecuencia por su gran talento, fue premiada por el San Francisco Art Institute y Raid Projects de Los Ángeles detalla Radio Mitre.



En uno de sus tantos viajes por trabajo fue que conoció a su actual marido, de 60 años. Ninguno de los dos apareció públicamente, salvo en dos situaciones puntuales. La primera fue en el año 2015, cuando la hija de Mauricio Macri reportó un robo en su casa cuando ella no estaba, y la segunda fue cuando realizó una muestra de su arte en Buenos Aires.