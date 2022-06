El fanatismo que despierta Lionel Messi no tiene límites y la creatividad de los jóvenes tampoco.



Alumnos de sexto año del Instituto Secundario Sirio Libanes, de Gualeguaychú, realizaron una representación del mejor del mundo con un look gauchesco, con el termo y el mate bajo sus brazos.



Pero no sólo se quedaron con ello, sino que elaboraron una torta y le cantaron el feliz cumpleaños en el aula, con motivo de celebrarse los 35 años del nacimiento del astro argentino, supo El Día.



La iniciativa recibió cientos de halagos por parte de sus allegados y comunidad educativa. (