Tucumán instala dispositivos para monitorear el servicio de cadetería y delivery

El gobierno de Tucumán informó que inició el proceso de instalación de GPS en las motos de personas que trabajan como cadetes o delivery en la provincia, con el fin de prevenir situaciones de inseguridad.



Según el Ministerio de Seguridad provincial, "ayer comenzó la instalación de más de 500 dispositivos de monitoreo destinados a las motocicletas de repartidores y trabajadores de modalidades delivery. Y el proceso seguirá durante los próximos días con el objetivo de brindar mayor seguridad”.



La medida fue anunciada por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, luego de una serie de manifestaciones de trabajadores de este rubro a causa de distintas situaciones de inseguridad en las que fueron víctima mientras realizaban entregas de pedidos.



Los reclamos tomaron mayor relevancia luego de que en mayo fuera asesinado, durante un asalto, un cadete de la empresa Pedidos Ya en la capital tucumana.



“El Ministerio de Seguridad, junto a la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (Asimm) y la Delegación Gremial Regional Tucumán, nos enviaron un listado de personas que están habilitadas para tener el equipo de GPS”, señaló Virginia Ponce, representante de la empresa Trailing Sat, a cargo de la instalación.



Ponce explicó que para acceder a la instalación, "tienen que cumplir con ciertos requisitos, por ejemplo, que la moto esté a nombre del titular que está registrado en el gremio y que no tenga antecedentes”.



“La colocación del dispositivo es rápida y el mantenimiento es simple, es un tipo de equipo, se adapta a cualquier modelo de moto”, agregó la empresa y señaló que “a los cadetes les explicamos que el cuidado principal que deben tener es no tocar la instalación para no influir en el funcionamiento y con respecto al lavado del vehículo pueden estar tranquilos porque el equipo lleva un recubrimiento para que no se dañe”.