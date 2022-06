Habrá una nueva marcha por intento de femicidio en Gualeguaychú

Desde las redes sociales, los familiares y amigas de la víctima convocaron a la movilización que partirá desde 25 de Mayo y Rocamora para pasar por la Fiscalía y terminar en los Tribunales.



"Arranca mí lucha para pedir justicia y que pagué por todo lo que hizo. Ahora es más cuando necesito de todos", dijo Barrozo.



Mientras que en el posteo de la marcha agregó que "les pido que el 4 de julio también salgan a pedir justicia pero conmigo, porque él no me cayó, estoy viva para gritarlo y pedir justicia juntos a ustedes".



La marcha pedirá que "no haya ninguna Rocío más. SS tiene que pagar la pena máxima sin privilegios".



En la madrigada del 7 de junio, el agresor que se encuentra detenido con prisión preventiva, ingresó a la vivienda de Rocío por una ventana y la atacó mientras descansaba con la intención de matarla. La golpeó y le dio una docena de puñaladas, algunas de carácter grave en la zona del tórax que motivaron su internación en la terapia intensiva del Hospital Centenario.



La fiscal Eliana Ghiglione y su par Lucas Pascual imputaron al agresor por "lesiones graves por el riesgo de vida que atravesó la víctima" y el delito será "tentativa de feminicidio triplemente calificado por ser cometido contra una persona con quién mantenía una relación de pareja, por ser en contexto de género y con alevosía". Pero también por "violación de domicilio [por ingresar a través de una ventana]y por desobediencia judicial al romper las medidas restrictivas que le impuso la Justicia". (Reporte 2820)