En Concordia, los depósitos de vehículos incautados en operativos están repletos

El comisario mayor Juan Beguerie, a cargo de la Jefatura Departamental de Policía de Concordia, explicó que el depósito de vehículos ubicado sobre la zona conocida como la “Curva de Garamendy” se encuentra “completo y no tiene más lugar”.



La falta de espacio para seguir acumulando vehículos llevó a que, incluso, se completara también un gran predio que la policía tiene en la zona de Estación Yeruá, una zona rural al sur del departamento Concordia.



En lo que respecta al predio sobre avenida Monseñor Rosch, “tenemos motos retenidas y secuestradas, automotores secuestrados, como así también autopartes de algunos desarmaderos que se han secuestrado”, señaló Beguerie. Remarcando que, en la actualidad, “todos los vehículos retenidos por Tránsito y Policía son llevados a ese lugar”.



En ese marco y a raíz de que el depósito de la zona norte no cuenta con más espacio, “el municipio cedió un galpón a la policía en la zona de la Vieja Arrocera" (zona oeste de la ciudad), "que será utilizado como depósito a partir de ésta semana o la próxima”, contó Juan Beguerie a Diario Río Uruguay. Subrayando que “estará bajo custodia del personal policial y no va a tener una injerencia o participación de la municipalidad, a pesar de que la Central de Tránsito va a llevar motos retenidas”.



El titular de la Jefatura Departamental de Policía de Concordia remarcó que “hay que empezar a compactar y disponer que se hará con esos vehículos, porque si nos ponemos a trabajar de lleno y en pleno entre municipio y policía, vamos a terminar alquilando galpones hasta que va a llegar un momento en que no habrá más galpones para alquilar y resguardar motos, o no habrá más motos circulando, ese es el problema”.



Agregando “hay que buscarle la situación legal de la disposición de esos bienes, ya sea que sean devueltas o entregadas, que sean compactadas o buscarle un final a esa moto, para no tener que seguir alquilando galpones”.