El pronóstico del tiempo para el fin de semana: mucho frío y sin sol

El pronóstico para el fin de semana

Un nuevo refuerzo de aire frío hará descender aún más las temperaturas. Se prevé para hoy viento soplando del sector sur/ sudeste, con la circulación de aire de origen antártico polar que quedará transitando la región central del país. El escenario de tiempo estará acompañado por la presencia de nubosidad variable sobre gran parte del centro y norte del territorio.Habrá “mejoramientos parciales y temporales”, con vientos en disminución durante la noche. La temperatura máxima está prevista en 13 grados, mientras que las sensaciones térmicas no superarían los 12.El meteorólogo Alejandro Gómez indicó enque “desde el sábado habrá persistencia de viento del este y sudeste, con aumento nuboso y temperaturas mínimas de 5 o 6 grados, pero máximas cercanas a 10 grados y, como mucho, 11”.El domingo sería similar, con “abundante nubosidad, algunas neblinas, cielo cubierto”. A la tarde comenzará “un proceso de inestabilidad con algunas lloviznas y tendencia a insestabilizarse de manera más significativa el lunes”, dijo en el programa“Esperamos una estrada de un sistema de baja presión que potenciaría la inestabilidad, con lluvias y algunas tormentas.”, alertó Gómez. Y aclaró que “esta inestabilidad no es típica de nuestra zona”.Para que tengamos aguanieve “necesitamos inestabilidad en aire frío y húmedo con temperaturas que no superen los 10 grados que son las condiciones que se prevén para el lunes”, ratificó.Esto afectaría a. El este entrerriano sería la zona de mayor inestabilidad donde son probables algunas lluvias de más importancia”, estimó Gómez.Y continuó: “En la tarde/noche de dicha jornada habría menor inestabilidad, pero la posibilidad de lloviznas se mantendría hasta el martes”.Finalmente, el meteorólogo anunció que, por lo que las temperaturas ascenderían “con cierta rapidez”. Por la incidencia de sol, las máximas que ya superarían los 15 grados a partir del miércoles, “con tardes templadas”.