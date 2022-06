El frío se acentúa en la región: Se esperan días con poco sol y mínimas de 5º

A lo largo de la semana, en todo el país se han presentado temperaturas muy bajas, en especial la zona sur, donde se registran valores de 10 a 13 grados bajo cero. Las temperaturas máximas sobre la franja central del país son también muy acotadas y no superan los 10°C.En las provincias litoraleñas se espera un fin de semana muy frío y nublado.“Desde el sábado habrá persistencia de viento del este y sudeste, con aumento nuboso y temperaturas mínimas de 5 o 6 grados, pero máximas cercanas a 10 grados y, como mucho, 11”, explicó el meteorólogo Alejandro Gómez.El domingo sería similar, con “abundante nubosidad, algunas neblinas, cielo cubierto”. A la tarde comenzará “un proceso de inestabilidad con algunas lloviznas y tendencia a inestabilizarse de manera más significativa el lunes”, dijo en el programa El Despertador.“Esperamos una estrada de un sistema de baja presión que potenciaría la inestabilidad, con lluvias y algunas tormentas. Si las temperaturas del domingo no superan los 10 gados, el lunes, con condiciones de inestabilidad en aire frío, podríamos tener precipitaciones de aguanieve”, alertó Gómez. Y aclaró que “esta inestabilidad no es típica de nuestra zona”.Para que tengamos aguanieve “necesitamos inestabilidad en aire frío y húmedo con temperaturas que no superen los 10 grados que son las condiciones que se prevén para el lunes”, ratificó.Esto afectaría a “Entre Ríos, centro y sur de Santa Fe, como así también Uruguay y el sur del Río de la Plata. El este entrerriano sería la zona de mayor inestabilidad donde son probables algunas lluvias de más importancia”, estimó Gómez.