Cositorto se quejó por las condiciones en las que está la cárcel

El líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, denunció el estado de la cárcel de Bouwer en la que se encuentra alojado tras ser imputado por asociación ilícita y estafa en una causa que investiga la fiscal de Villa María, Juliana Companys.



“No hay nada que no sea vergonzoso acá, desde la comida hasta los insecticidas para cucarachas, que matamos 10 por día en cada celda”, señaló.



Cositorto fue más allá y sacó la cuenta: “si son 10 cucarachas por día en cada una de las celdas, o sea, matamos 20 mil cucarachas por día. Nadie dice nada, porque todos se quieren ir y tienen miedo de lo que le puedan hacer”.



“Acá la gente duerme de a dos en colchones, duerme debajo de las camas, acá no hay baños, hacemos pis en un bidón, yo he hecho caca arriba de un cartón, no te dan papel higiénico ni por 5 días, y encima, si decís algo te ponen una sanción”, cuestionó.



“No busco impunidad de los presos, pero lo que quiero es que no dejen preso a la gente que es totalmente inocente”, dijo en diálogo con radio CNN Rosario, y agregó que “Córdoba es el epicentro de la corrupción, la extorsión y la manipulación”.



El pasado 13 de mayo la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a Nelson Leonardo Cositorto, Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz por ser coautores de los delitos de estafas reiteradas y asociación ilícita, en concurso real.



Los 60 hechos por los que se los investigan a los integrantes de Generación Zoe, suman un total 3.901.700 pesos y 228.557,29 dólares, de acuerdo a lo denunciado por las víctimas. En ese sentido, la pena que enfrentaría Cositorto serían “de cinco a diez años por asociación ilícita y por estafas van de dos meses a seis años”, según detallaron en mayo desde la fiscalía.