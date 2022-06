Ciudadanía italiana: facilitan el trámite para argentinos que quieran obtenerla

El Gobierno italiano informó este miércoles que aceptará actas digitales presentadas por ciudadanos argentinos emitidas a partir de abril de 2019 para la tramitación de la ciudadanía de ese país, luego de conversaciones entre el embajador Roberto Carlés y el ministro del Interior Eduardo de Pedro.



A través de una nota oficial, la Cancillería italiana informó “a la Embajada de la República Argentina el contenido de la circular que el Ministerio del Interior italiano enviará a los municipios de este país, con las instrucciones para verificar la validez de las actas digitales y del apostillado electrónico”, dijo Carlés en Twitter.



Según el embajador, “de conformidad con lo acordado en la reunión mantenida el pasado 11 de mayo, y de acuerdo con lo convenido por el ministro De Pedro, la Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) evaluó los aspectos técnico-jurídicos de la cuestión respecto de la conformidad de las actas digitales argentinas”.



Así, la AGID resolvió que “tras revisar los procedimientos de implementación de la apostilla electrónica, resulta coherente facilitar su uso en territorio argentino con las disposiciones vigentes en la materia y en particular con lo establecido por el mencionado art. 23″.



En particular, con la nueva circular, “las actas argentinas en formato PDF y firmadas con firma digital comenzaran a tenerse en cuenta como un documento original”. Por lo tanto, informó el embajador argentino en Italia, “deben ser recibidas las actas civiles con apostilla electrónica emitidas a partir de abril de 2019″.



De todos modos, para las emitidas antes de esa fecha, los ciudadanos “deberán requerir una nueva apostilla, o la certificación de la validez de las actas, al consulado argentino que corresponda”. El próximo paso es que el Gobierno italiano -presidido por Sergio Mattarella- envíe a todos los municipios la información.



“Para evitar más demoras, las ciudadanas y los ciudadanos argentinos podrán presentar en los municipios esta nota en la que se anticipó a la Embajada argentina el contenido de la circular”, concluyó en alusión al documento de tres páginas que lleva la firma del Ministerio del Interior italiano.



Lo que tenes que saber para tramitar la ciudadanía italiana



- Hay dos formas de obtenerla: vía administrativa, es decir, por medio del consulado; o vía judicial con un juicio en Italia -no es necesario viajar hasta allá-

- Primero, es necesario armar el árbol genealógico con el objetivo de poder identificar al italiano/italiana en tu familia.

- Una vez identificado, es necesario conseguir las copias actualizadas de las partidas de nacimiento, matrimonio y/o divorcio y defunción (en caso de haber) de toda la línea, es decir, de uno hasta el italiano/a junto al certificado de no naturalización del italiano.

- La documentación debe ser traducida al idioma italiano.

- Junto con los papeles antes mencionados, hay que presentar también una copia del DNI (Documento Nacional de Identidad) y un servicio a tu nombre.

- En caso que haya una mujer en la línea, es precisó determinar si tuvo un hijo/a. De ser así -y si el hijo/a es de antes de 1948-, la ciudadanía se hace vía juicio con un abogado en Italia y no se presenta por consulado. De lo contrario, se lleva la carpeta a una oficina púbica según lugar de residencia.

- En la Argentina, hay nueve consulados italianos (Buenos Aires, Lomas de Zamora, Morón, La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza y Rosario).

- Algo importante a tener en cuenta: no es necesario que el resto de la línea haya tramitado la ciudadanía para que uno la obtenga

-Una vez se disponga de todos los papeles, se pide el un turno por consulado. Este último puede solicitarse a través del sitio web Prenotami. Dependiendo de quién sea el italiano, dicho turno se puede pedir por Reconstrucción o Hijo directo.

- El día del turno, habrá que dirigirse a la oficina pública con la carpeta y luego esperar a que el consulado notifique el reconocimiento de ciudadanía.

- Si a otros integrantes de la familia -que quieran tramitar la ciudadanía italiana- les corresponde el mismo consulado, pueden unirse a la carpeta presentada adjuntando los documentos correspondientes. No tendrá entonces que volver a presentarlos.

- Luego de obtenida ciudadanía, será posible tramitar el pasaporte italiano que da permiso para vivir y trabajar en algún país miembro de la Unión Europea.



Fuente: La Nacion