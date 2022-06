Vialidad advierte sobre la existencia de páginas falsas de Telepase

En su carácter de titular de la marca de TelePASE, Vialidad Nacional advierte a la ciudadanía en general que están circulando páginas truchas del servicio de TelePASE, práctica conocida como phishing.Tras haber tomado conocimiento de estas irregularidades, el organismo vial nacional instó a las empresas concesionarias de la red de TelePASE que operan la marca a poner en marcha las siguientes acciones:- Realizar las denuncias pertinentes ante Google para que dé de baja los avisos (ads) y las apariciones de estas páginas falsas en los motores de búsqueda; y efectuar denuncias penales por vía judicial. De estas últimas, en la actualidad hay tres en vigencia.- Modificar el sitio web oficial de TelePASE, el cual se encuentra vigente desde abril del corriente año. Para darse de alta, toda persona usuaria deberá previamente realizar un alta de su usuario de Autogestión. De esta manera, no se visualizarán en la web formularios de alta que puedan generar confusiones.- Denunciar perfiles falsos en redes sociales que – a través de promesas de reintegros y/o peajes gratis – redireccionan a usuarios de la red a darse de alta en sitios web no oficiales.Sumado a esto, en marzo de 2022 Vialidad Nacional coordinó con NIC Argentina— empresa que administra el registro de nombres de dominio— la baja preventiva de delegación de los dominios encontrados que, al hacer campaña en Google Ads, demostraron evidente e innegable mala fe. Otra solicitud realizada por Vialidad Nacional fue el banquinado del término “pas” para impedir que nuevos dominios se registrasen con alguna variante del nombre “telepase”.En línea con lo anterior, se recuerda que el sitio web oficial de TelePASE es https://telepase.com.ar/. Al realizar una búsqueda en Google u otro sitio, se recomienda corroborar que figure la indicación de que el sitio web es seguro.Por otro lado, antes de completar cualquier formulario con datos personales y de tarjeta de crédito, las personas usuarias deberán dar de alta su usuario de Autogestión confirmando el perfil a través de su correo electrónico. En caso de haber ingresado los datos en un sitio web no oficial, es importante que la persona realice rápidamente la denuncia ante la empresa operadora de su tarjeta de crédito y – en caso de considerarlo pertinente – ante el juzgado que corresponda.Para mayor información, comunicate con el Centro de Atención al Usuario de la empresa concesionaria de la red de TelePASE que más utilices o con el Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional, de lunes a viernes de 9 a 18 hs, llamando al 0800-222-6272 / 0800-333-0073, o bien mediante correo electrónico a la dirección [email protected]