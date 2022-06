Protesta de transportistas: Santa Fe pidió permiso a la justicia para intervenir

La provincia de Santa Fe le pidió a la Justicia, tanto provincial como federal, que intervenga en la problemática de los piquetes realizados por transportistas y advirtió: "La Policía aguarda las órdenes judiciales para liberar las arterias bloqueadas".



Según informó el gobierno, en el caso de las localidades de La Ribera, Timbúes y Puerto General San Martín, sobre rutas provinciales, intervienen los fiscales Maximiliano Nicosia y Juan Carlos Ledesma (del MPA).



En ruta nacional 11 y Theobald, interviene la Justicia Federal, a través del juez Carlos Vera Barros y el fiscal Claudio Kishimoto.



"La Policía de la provincia de Santa Fe se encuentra al aguardo de las órdenes judiciales para liberar las arterias bloqueadas", añadió.



El conflicto se da por la faltante de gasoil en todo el país que disparó desde el miércoles un paro nacional de transportistas. Ese reclamo continuaba este jueves con cortes intermitentes sobre distintas rutas y autopistas.



En la región al momento hay dos cortes informados por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), uno sobre la autopista Rosario - Santa Fe a la altura de Villa La Ribera y otro en la traza vial que conecta con Buenos Aires en la zona entre Villa Constitución y San Nicolás.



"Si somos convocados por el gobierno y podemos solucionar alguno de los puntos del petitorio, se levantan los cortes. El problema no es solamente el gasoil, nosotros venimos haciendo cortes desde el 2019 con distintos reclamos", detalló el representante de Unión Nacional de Transportistas y Afines (Untra), Ariel Santa Coloma.



De acuerdo al reporte de la APSV, en la zona de Villa La Ribera el corte afecta principalmente a los vehículos pesados y se intentó dejar liberada la circulación para los vehículos particulares y de emergencias. Pero por momentos el tránsito se paraliza por completo ya que algunos transportistas intentan avanzar y cortan el segundo carril.



En la mano que llega a Rosario de la autopista que conecta la ciudad con Buenos Aires, el corte era intermitente para todos los vehículos y el embotellamiento generaba caos para circular. Incluso muchos automovilistas intentaban avanzar por la banquina.



En esa misma autopista, pero a la altura de San Nicolás, los transportistas estaban haciendo corte total en ambas manos, por lo que la circulación desde ese punto estaba completamente paralizada.



En la mañana del miércoles, el secretario de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni explicó en De boca en boca (Radio 2) que, a diferencia de los cortes en Buenos Aires, donde el ministro bonaerense de Seguridad, Sergio Berni, obligó a levantar los cortes "en 5 minutos", en Santa Fe, las manifestaciones no estaban generando bloqueos y siempre hubo caminos alternativos.



Sin reunión, sigue la protesta



Los cortes, que se replicaba en todo el país, comenzaron a la hora cero de este miércoles y se anunciaron por tiempo indeterminado. Si bien se iban a levantar por la tarde, la suspensión de una reunión clave extendió las manifestaciones.



El encuentro se iba a mantener entre equipos técnicos del Ministerio de Transporte de la Nación y de la provincia de Buenos Aires y funcionarios de la Secretaría de Energía con transportistas pero fue suspendida, por la negativa de los representantes del sector a reunirse sin la presencia del titular de la cartera, Alexis Guerrera.



Tras tomar esta decisión, los camioneros ratificaron la continuidad de las protestas "por tiempo indeterminado hasta que no se tomen las medidas necesarias".



Según detalló uno de los transportistas en huelga, Walter Leguizamón, los cortes son en reclamo de la ampliación del cupo de carga de gasoil, en contra de los sobreprecios, y por la implementación de una cláusula gatillo que ajuste sus tarifas a los aumentos del combustible.



Actualmente, los transportistas solo pueden cargar 50 litros de gasoil, pero un viaje ida y vuelta de 800 kilómetros, como los que usualmente hacen, requiere 300 litros. "Es inviable", se quejó. (Rosario 3)