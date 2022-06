“Si no fuera por mi hija, no estaría viva”, dijo mujer apuñalada mientras dormía

Botón antipánico



“Se puede salir”

Detenido

Rocío Barrozo, la mujer de 39 años, habló sobre el violento ataque con un arma blanca del que fue víctima de parte de su expareja, Sebastián Sire.“Me encuentro dentro de todo bien, tratando de salir adelante y recuperándome. Sé que voy a estar bien, soy fuerte. Tengo una familia, amigos y compañeros de fierro que me apoyan”, expresó aLa mujer destaca el valor que tuvo su hija para salvarla: “si no fuera por ella, sería otra la historia y yo no estaría viva. Gracias a ella y a los profesionales que me atendieron, yo estoy acá”.Rocío estuvo internada seis días en la unidad de Terapia Intensiva y un día en el área de clínica. Cuando le dieron el alta, estuvo en la casa de su mamá y finalmente este martes regreso al hogar donde sucedió el hecho. “Fue confuso, entré y no sabía si iba a recordar todo lo que pasó, pero yo sabía que iba a afrontar lo que fuese. Los malos recuerdos quiero que queden atrás, lo único que recuerdo es a mi hija luchando para que no me maten, por esa imagen sigo de pie”.“Nunca pensé que me iba a morir, yo sabía que tenía que luchar y vivir, por mis hijos y mi nieta. Sé que hay muchas mujeres que pasaron lo mismo, es muy difícil lo que estoy viviendo, por más que haya justicia es una mochila, que creo, que nunca me voy a poder sacar”, señaló.En Gualeguaychú hay 1831 “botones antipánico” en uso y Rocío poseía uno al momento del ataque. “No te da tiempo a apretar o desbloquear un celular. Es imposible y más cuando la persona ya sabe lo que va hacer, no tienes tiempo de pensar en activar el dispositivo”.“Desde que lo tengo, nunca lo activé. No lo había visto hasta el fin de semana anterior a lo que sucedió y tampoco lo pude usar, porque él me tiraba la mano para sacarme el celular, porque lo tenía configurado en el teléfono”, contó.Rocío, nunca perdió las esperanzas y cree que “se puede salir”. “Sé que es difícil pedir ayudar cuando tenes una persona que te manipula, que te lava la cabeza y llegas a pensar que estás loca. En un momento quería que me internen, porque no era yo y que estaba equivocada en todo. Cuando toqué fondo, me di cuenta lo que pasaba y le pedí a mi hija que me saque de mi casa”.La mujer señaló que una de las cosas que hizo su expareja, Sebastián Sire, fue alejarla de sus seres queridos. “Siempre tenía una excusa para sacarme de los lugares donde yo podía pedir ayuda”.“Un día estábamos en la casa de su primo, se enojó conmigo y nos volvimos. Yo sabía que estaba todo mal. Cuando llegamos a nuestra casa, agarró una botella de Whisky y quería que yo tomara. En un momento, Verena mi hija, golpea la puerta y me dice que se va a la casa de mi sobrina, pero se quedó. Sebastián, me empezó a sacudir en la cama y yo ahí salté y comencé a gritar. Mi hija, irrumpe en la pieza y pregunta qué pasó y él dijo que yo estaba dormida y me desperté gritando. Ahí me di cuenta de todo y no podía creer lo que estaba pasando, como nos mentía a la dos para salvarse”, señaló.Sire fue imputado por homicidio en grado de tentativa triplemente calificado y se encuentra detenido. “Espero que la justicia lo condene como tiene que ser por lo que me hizo a mí y a otras chicas, que sé que muchas no quieren hablar”, dijo.Al respecto comentó que “espero que se animen a dar su declaración, porque entre todas podemos hace que quede preso. Sé que sola y acompañada de mis seres queridos, también lo voy a lograr”.“Quiero que se haga justicia por la mamá de sus hijas que se ahorcó, por una ex pareja que se comunicó conmigo y me dijo que se tuvo que ir de la ciudad porque la había amenazado de muerte. Juntas vamos a lograr que se haga justicia”, finalizó.