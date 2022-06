Colectivero devolvió una mochila con 100.000 pesos que pertenecía a un jornalero

Un trabajador de los llamados “golondrina”, oriundo de Santiago del Estero, y que llegó a Córdoba para la cosecha de papa, tuvo que volverse a su provincia por una urgencia en su familia.



Desde barrio San Carlos viajó hasta la terminal pero se ve que, en el apuro de lo que estaba viviendo, olvidó por completo la mochila con todas sus pertenencias en el interior del colectivo.



“Se bajó del bondi olvidándose la mochila donde llevaba la suma de $100.000 un teléfono celular y otras pertenencias, por suerte la encontró Iván, contactamos al dueño, hoy se entregó la mochila. Estas son cosas que te alegran el día, no cambies nunca hermano Dios te dará el doble”, contó un compañero de trabajo del colectivero que tuvo el noble gesto de devolver la mochila. Y agregó: “Me siento orgulloso de tener un compañero y amigo como Iván Avaca”.



Uno de los protagonistas de esta historia, el colectivero Iván, habló con Radio Suquía y relató lo sucedido. “El hombre se bajó en la terminal rápido para tomarse un taxi, a las pocas cuadras una señora me comentó que había olvidado la mochila”, explicó.



“Vi que había plata, un celular y ropa. No conté el dinero, después me enteré cuánto era. En ningún momento se me cruzó quedarme con algo que no es mío”, afirmó.