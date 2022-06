Denunciados por abuso sexual, ¿pueden seguir trabajando?: la opinión de abogado

Dos futbolistas, Sebastián Villa de Boca Junior y Diego García de Patronato, fueron acusados en sendos casos de abuso sexual; si bien las instancias judiciales se encuentran en procesos distintos,consultó al abogado penalista Patricio Cozzi si, mientras trascurren las investigaciones, los jugadores pueden seguir en funciones en las instituciones deportivas.“El estado de inocencia implica que toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario”, sentenció el letrado y explicó: “En casos de denuncias por violencia sexual o violencia de género, por ley, se imponen restricciones, como prohibiciones o medidas cautelares que tienen que ver con la prohibición de acercamiento de asistir a los mismos lugares para proteger a la víctima, y se comienza la investigación”. “Paralelamente, tenemos a una persona inocente con el estado de una causa que lo investiga, lo acusa, y si hay elementos suficientes se lo elevará a juicio”, agregó al aclarar que el denunciado puede transcurrir el proceso en libertad. “Toda persona es inocente y tiene el derecho a trabajar”, remarcó.Ante las críticas que desataron la continuidad tanto de Villa como de García en las instituciones deportivas, Cozzi comparó: “Si se te acusa, por ejemplo, de un robo o una calumnia, no se pide cierta cuestión social a la institución que resguarda a esa persona o al lugar del trabajo”. “En las situaciones de Villa y García no hay una sentencia firme y se presumen personas inocentes, lo que es esencial dentro del estado de derecho en un estado democrático”, fundamentó el letrado.En esa línea, el letrado bregó por “una presencia más fuerte del Estado en las instituciones intermedias para que se respeten los protocolos y haya una formación concreta sobre las cuestiones con perspectiva de género”. Y apuntó al rol de la Justicia “porque terminan siendo procesos muy largos”; tras lo cual rescató los casos del femicidio de Fátima Acevedo y la prescripción de la causa de la ministra Velázquez contra el ex diputado Allende “por una inacción o paso del tiempo de la propia Justicia”.“Cuáles son los tiempos de la Justicia, el problema es el sistema o los operadores judiciales que complejizan o tardan las investigaciones”, se preguntó Cozzi.“Nuestro sistema judicial es adversarial, acusatorio, donde se contraponen las partes, la acusación y la defensa, y un tercero o parcial que es un juez de Garantías y, posteriormente, un tribunal de Juicio que juzgará al acusado”, explicó al aclarar que “quien debe probar la culpabilidad de esa persona es el Estado, la fiscalía que tiene que investigar, recabar las pruebas para tratar de derribar ese estado de inocencia, que es la garantía fundamental en todas las personas”.Tras esas aclaraciones, el abogado cuestionó “por qué en las causas de violencia sexual o violencia de género se tarda tanto para acusar a la persona”. Y reconoció que “es un problema el poder probar el contexto porque estos hechos de abuso son intramuros, donde no hay testigos, solo la víctima; y es un problema de los operadores judiciales que tardamos muchos para producir la prueba”.“Para elevarse a juicio tiene que haber una investigación acorde que al menos pueda probar la teoría de la acusación, de que tal persona fue culpable de un hecho”, justificó Cozzi.Finalmente, instó a “salir del rol de juzgadores y ver la cuestión de la institución, sobre cómo aborda la temática”, e insistió en relación a “una mayor presencia del Estado y ver la cuestión judicial para el rápido avance de las causas”.