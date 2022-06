Por “irregularidades” allanaron depósito municipal de motos de Concordia

Foto 1/2 Foto 2/2

El titular de la Central de Tránsito de Concordia, Roberto Zabala, brindó detalles tras la denuncia que realizó el propio municipio, por irregularidades en el depósito donde se guardan los vehículos retenidos en los diversos operativos de control dentro de la ciudad.



Explicó que la denuncia se realizó luego de que "veamos una serie de irregularidades en la entrega de las motos, con procedimientos no bien hechos".



El funcionario mencionó que ciertas entregas se hicieron "en horas que no correspondían y sin ningún tipo de autorización". Subrayando que "además, se habría hecho entrega de partes de motos, que deberían haber estado a nuestro resguardo".



"El sábado pasado hicimos la denuncia y a la tarde se realizó el allanamiento, que duró unas tres horas, y donde se incautaron videos y de tomaron fotografías", indicó.



Zabala reconoció que la llave del depósito "la tenía un solo empleado; ni yo la tenía y por eso me presenté con un cerrajero para cambiar la cerradura".



En ese sentido, contó que "debí poner a otra persona como responsable del lugar", que está ubicado en "calle Carriego y Damián P. Garat". En ese depósito "llevábamos registradas unas 1800 motos, pero ahora vamos a tener que realizar ese trabajo para saber cuántas son", remató en contacto con Diario Río Uruguay.