Rescataron 55 perros salchicha y más de 3000 personas quisieron adoptarlos

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires rescató la semana pasada a 55 perros salchicha de un criadero ilegal en el barrio porteño de Caballito, donde eran ofrecidos a la venta por su supuesta “cuidadora”: una mujer de 72 años que quedó imputada por maltrato animal.Los animales quedaron a cuidado de dos ONG proteccionistas, cuyos titulares se manifestaron “felices” por haber rescatado a los animales, pero “desbordados” cuando se difundieron los hechos. Sofía, titular del refugio Callejero Casa Quiere, contó a Clarin que tuvo “que cambiar el celular, porque se viralizó mi número. Fueron más de 3.000 mensajes pidiendo adoptar a algún salchicha”.La mujer aclaró que los perros aún no se pueden entregar en adopción ya que los animales son parte de un proceso judicial. Ahora ella posee 14 salchichas en guarda: los 41 restantes están a cargos de Pichichos al Rescate, otra organización.“La verdad es que nunca tuvimos tantos mensajes como con este caso. Sentimos que es una lástima, ya que nosotras rescatamos perros hace años y hay miles de personas que están dispuestas a transitar o adoptar salchichas, pero no a otros. Creemos que todos los perros sin importar la raza merecen el mismo amor e interés”, expresó Sofía.Para adoptar a un animal callejero, por lo general los postulantes deben atravesar un proceso de selección y llenar un formulario. “Ya tenemos el formulario abierto para que se puedan postular a ellos y a todos los demás perros que tenemos en adopción”, apuntó la mujer, que además pidió específicamente que esas palabras estén en mayúsculas.Sofía dijo que prefieren dar los perros a quienes ya colaboran con la organización, “ya sea desde un traslado (como en la jerga se llama a llevar a un perro o gato hasta el nuevo hogar o al veterinario si se trata de alguno en un refugio), un tránsito (cuidarlo en casa hasta que consiga casa definitiva) o con donaciones. Para poder adoptar un perro siempre preferimos que se involucren con nosotras y sean parte de estos procesos”, añadió.“Si no quedaste seleccionado esta vez, tenemos muchos perros que buscan hogares. Estoy segura que si nos das una mano en cualquier ocasión, vamos a tenerte en cuenta”, aseguró.Lo importante es que los 55 animales rescatados ahora están bajo custodia responsable y gozan de un buen estado de salud. “Los que tenemos nosotros están en una casa, bien calentitos, tapaditos, en camitas, comiendo bien”, detalló la mujer.En total, 47 de los perros son hembra y 8 machos, con un tiempo de vida aproximado de entre 30 y 45 días. Algunos aún toman teta y otros ya comen alimento balanceado.En el expediente judicial consta que los animales estaban “en estado de vulnerabilidad absoluta por el hacinamiento, la falta de control médico veterinario y las malas condiciones de higiene”.“¿Jugar? No tienen idea qué es jugar o salir a la calle. Siempre vivieron encerrados. Pero son bastante sociables. Al principio estaban muy miedosos. Con mucha ansiedad por haber pasado todo lo que pasaron. Recién ayer uno de los machos se dejó tocar. Antes nos quiso morder de todas las formas posibles, pero ahora ya está muchísimo más tranquilo y pide mimos. Lo mismo las madres. Pero les pasás una mano por encima de la cabeza o hacés movimientos bruscos y tienen mucho miedo”, dijo Sofía.“Algunos tienen cataratas, otitis, problemas de cadera. Otros tienen cicatrices mal curadas, cirugías mal hechas. Dentro de poco vamos a hacer ecografías y hemogramas, para tener un panorama más amplio. Porque desde afuera uno puede creer que están bien”, continuó.“Desde diciembre empezamos a trabajar con la fiscalía de la Ciudad en casos de maltrato animal y criaderos ilegales. Cuando deciden sacar a los perros de cierto lugar, nosotras nos encargamos de su recuperación y adopción. Desde el Gobierno no recibimos ningún tipo de ayuda o subsidio, todo lo solventamos desde nuestros bolsillos y con las donaciones de la gente. Callejero es a puro pulmón, entre nosotras dos hacemos malabares para poder estar en todas”, cerró la mujer.Se espera que los perros estén disponibles para ser entregados en adopción durante los próximos días. Como los animales fueron parte de un allanamiento, la Fiscalía determinará su futuro y los pasos a seguir.Personal de la División Delitos Ambientales realizó el allanamiento junto al Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) en una vivienda ubicada en la calle Campichuelo al 500, de la Ciudad de Buenos Aires, para verificar la cría y venta de perros de la raza conocida como dachshund o perro salchicha.El procedimiento fue dispuesto por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo del doctor Carlos Rolero Santurián y ante la Secretaría del doctor Ricardo Bomparola, luego de una denuncia de un vecino, que manifestó que en lugar se maltrataban a los animales.Los oficiales ingresaron allí y secuestraron 55 perros, muchos de los cuales tenían pocos días de vida y presentaban claros signos de maltrato.Los perros fueron trasladados a dos ONG (“Callejeros, Casa Quiere” y “Pichichos al Rescate”), que quedaron encargadas de cuidarlos y alimentarlos hasta que puedan ser dados en adopción. Además, fue imputada la propietaria de la vivienda, de 72 años, por infracción a la Ley 14.346 (Maltrato Animal), quedando a disposición de la Justicia.La vivienda quedó clausurada preventivamente por disposición de la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA), que cooperó en el allanamiento policial, al igual que la División Canes de la Policía de la Ciudad.