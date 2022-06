Oficiales, soldados y reservistas del Ejército prestaron Juramento a la Bandera

La emoción de volver a Jurar a la Bandera

Oficiales, suboficiales, soldados y reservistas de las clases ´51 y ´65 del Ejército Argentino prestaron juramento de fidelidad a la Bandera durante un emotivo acto que se realizó este 20 de Junio en la Plaza de Armas de la Guarnición Ejército Paraná, registróEn la oportunidad, el comandante de la II Brigada Blindada con asiento en Paraná, coronel Héctor Tornero, ase mostró “sorprendido por la cantidad de familiares que se acercaron” a la actividad.“Venimos de dos años de pandemia en los que no pudimos hacer la jura de la Bandera, ni soldados voluntarios ni oficiales egresados”, indicó al ponderar que, en esta oportunidad, pudieron incorporarse al acto de Jura, integrantes de la compañía de reserva de las clases ´51 y ´65, además de médicos y enfermeros que prestan servicio en el Hospital Militar de Paraná.“El Ejército Argentino trabajó durante la pandemia a través de sus comandos en zonas de emergencia en apoyo a las necesidades de la comunidad, fueron complejas las incorporaciones, los procesos de instrucción y educación, pero lo bueno fue que no se cortaron y continuaron”, reseñó en relación a las restricciones por el Covid-19. Y destacó: “Las instrucciones se desarrollaban de forma virtual, y no se cortó la instrucción militar”.En la oportunidad, Tornero anticipó que se realizará el acto central para la incorporación de 700 entrerrianos a la fuerza en la localidad de Villaguay, el jueves a las 11“Es un momento significativo y emocionante”, coincidieron a Elonce ex soldados de clase ´51. “Fue tremendamente maravilloso, emocionalmente incontenible porque, en tantos años que pasaron, nos reunimos, pero esta vez nos convocamos a reafirmar el juramento a la Bandera y la defensa de nuestra Patria; lo más grandioso que podríamos haber logrado y deseamos seguir haciéndolo”, esperanzó uno de los reservistas.“Fue emocionante y lo hicimos con mucho orgullo porque volver a jurar es algo que no tiene explicación”, coincidieron los ex soldados de la clase ´65. “Es la misma emoción de antes, se te hace un nudo en la garganta que es inexplicable”, ponderó otro.“Es una emoción que no se explica, hay que estar”, acotó uno de los ex soldados.