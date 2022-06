Ordenan a organismo reincorporar a empleada desplazada y capacitarse en género

El descargo de Iosper

La resolución de la jueza

La jueza laboral de Gualeguay, Mónica María Terraza, hizo lugar a una demanda porpresentada por unaque fue trasladada de funciones y a quien se le habría quitado la titularidad del cargo de responsable en la obra social. Además, ordenó a los funcionarios de Iosper, entre ellos su presidente, Fernando Cañete, a realizar unacosteada con sus propios recursos.La, inició la demanda el 17 de diciembre de 2021, asistida por los abogados Maite Churruarín y Damián Ibarra, y promovió demanda porentre ellos su presidente, Fernando Cañete. Pidió “el cese de los actos de violencia contra su persona, prohibición de acercamiento y de acuerdo al informe médico a expedirse por el equipo técnico interdisciplinario, en el caso que se considere la posibilidad de reincorporarse a trabajar en los tiempos adecuados a su estado de salud, solicitando que se le asigne como lugar de trabajo la mini sede del Hospital San Antonio, donde en principio considera estaría resguardada su salud por cuanto las personas que han ejercido y ejercen violencia en su contra”.Al iniciar la acción judicial, la trabajadora relató queal haberse jubilado quien ocupaba esa función.La situación cambió, dijo,Señaló queEn su presentación judicial, la mujer sostuvo que “poco a poco se le fue relegando tareas y buscando los medios para anularla”. Todo siguió más o menos así hasta que el 11 de diciembre de 2019 cuando funcionarios de la casa central de Iosper viajaron hasta Gualeguay, mantuvieron una reunión a solas con ella y la notificaron de “suy la notificaron en el mismo acto de la designación de quien sería su reemplazante, la Dra. G. I.”.“Calificó de atropelladora y moralmente violenta la forma y refirió que en la oportunidad tomó conocimiento que arbitrariamente, aduciendo la ´necesidad de reubicación del personal del Instituto´ y quequien no tenía más de dos años y algunos meses de trabajo en la referida dependencia”, dice el escrito que firmó la jueza laboral de Gualeguay.. A través de una presentación efectuada el 1° de febrero de 2022, el Iosper pidió la nulidad de las medidas resueltas por la jueza y plantearon “la incompetencia por considerar que no estamos ante un caso de violencia de género sino deentendiendo esencialmente que el caso ha sido erróneamente encuadrado en el marco de la Ley 26485 de Violencia contra la Mujer”.Desde la obra social resaltaron que “no surge de la demanda que los hechos denunciados y las conductas que supuestamente se les endilgan tengan su fundamento en el género de la denunciante, sino que, según la denunciante lo expresa se habría fundado en la intención de darle a la Dra. I. su puesto laboral para que así juntamente con la Sra. C. pudieran decidir libremente y según sus propios criterios sobre los destinos de la Delegación del Iopser de Gualeguay, cuestiones que considera propias del devenir laboral, pero alejadas del móvil propio de la violencia contra la mujer”.“En cuanto a la verdad de los hechos, luego de relacionar las invocaciones que habría hecho la actora en su escrito inicial, por su parte refirieron que más allá de su estado mental que le impidió recurrir el contenido de tal resolución, lo cierto es que la referida resolución fue dictada por autoridad competente, en el marco de las prerrogativas que la ley de creación de Iosper le reconoce, contando con una presunción de legitimidad”, afirmaron desde la obra social.. Al respecto, señaló que “corresponde desestimar la excepción de incompetencia interpuesta por los denunciados, y mantenerme en el entendimiento de esta causa por considerarme competente material y territorialmente para ello”. Al defender el encuadre en el caso de violencia de género, sostuvo la jueza: “Es necesario actuar, en lugar de continuar siendo meros observadores temerosos de aplicar las herramientas que se vienen perfilando y cuyoEn ese marco,, y declaró “su existencia en las modalidades denunciadas y conforme los fundamentos expuestos en los considerandos precedente”.Además, que esa tarea no la realice en la delegación de Iosper Gualeguay sino en la mini agencia del Hospital San Antonio. Además,Pero también dispuso que los funcionarios denuncias realicen,