Grupo de maestras de primaria juntó dinero para comprar abrigos a sus alumnos

Docentes de la Escuela Primaria N° 375, “Santa Catalina de Siena”, del barrio Río Paraná en la ciudad de Corrientes, organizaron una campaña solidaria para conseguir abrigos para sus estudiantes. Además, juntaron $33.000 con los que este viernes compraron indumentaria y dos caloventores para los niños y las niñas que asisten a la institución educativa.La movida solidaria comenzó luego de que una madre envió esta esquela a una docente: “Seño, Martín no va porque tiene frío y no tiene abrigo”. La nota llegó a los medios de comunicación.Ante esa situación, Yamila, docente de quinto grado, decidió compartir el mensaje y convocó a una colecta de ropa para abrigar a los 300 estudiantes que tiene el establecimiento, ubicado en la zona sur de la ciudad de Corrientes y a la vera del río Paraná.El barrio que rodea a la escuela es humilde, y está registrado en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), por el cual el Gobierno de la Nación asiste con políticas públicas e infraestructura para tratar de mejorar la calidad de vida de las familias.“Queremos cubrir los abrigos antes de las vacaciones de invierno. Estamos trabajando de dos formas: con el tema de las donaciones de abrigos, ropas, calzados, frazadas, los pueden acercar a la escuela; en el caso de que no puedan ir hasta el establecimiento, entre las seños nos repartimos las direcciones y vamos a buscar”, detalló la docente a El Litoral.Agregó que disponen de una cuenta corriente en un local de indumentaria mayorista en Corrientes. “Luego nosotras realizamos la compra según las necesidades. El viernes hicimos una compra por $33.000 y tratamos de traer un poquito para cada alumno”, indicó Yamila.“Está todo carísimo y si nos ponemos a comprar camperas no nos alcanza. Compramos guantes, ropa interior, gorritos y nos alcanzó para dos caloventores que van a ir para los salones de los más chiquititos, de los primeros grados”, dijo la docente a este diario.Yamila celebró el apoyo que recibió desde que se inició esta campaña para abrigar a sus estudiantes. “Tengo fe de que vamos a poder conseguir más caloventores para todos los salones”, manifestó. El establecimiento se ubica en el barrio Río Paraná, en la calle 289, el contacto de la docente es 379-4118996.“La escuela tiene 300 alumnos, es de jornada extendida, para que los chicos no estén en la calle”, contó la docente. Las clases allí arrancan a las 8 y se extienden hasta las 15.“Se les da el desayuno, almuerzo y frutas, pero cuando hace frío o llueve, más del 50% no vienen porque no tienen ropa. Así, el esfuerzo por sacarlos de la calle se hace difícil, lamentó Yamila en diálogo con El Litoral.