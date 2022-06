Video para aplaudir: juveniles de River y Boca se unieron para festejar

La Fiesta Evolución 2022, ¡?????????????, ?????? ? ???????! ??



Boca Juniors Sub 13 ? River Plate Sub 16 #FiestaEvolución #EvoluciónEsCONMEBOL pic.twitter.com/rg7zRmj2zY — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) June 19, 2022

El fútbol une y genera alegría más allá del género y de las camisetas. Así lo dejaron en claro los equipos juveniles de River y Boca, que se olvidaron de la rivalidad y decidieron juntarse para festejar a puro abrazo y sonrisas en el cierre de una nueva edición de la Liga Evolución de Conmebol que se disputó en Paraguay.La Sub 16 femenina del Millonario y la Sub 13 masculina del Xeneize, dos de los equipos que representaron a la Argentina en la competencia, celebraron a puro cántico en el final del torneo.El video fue difundido en las redes sociales de la Conmebol y generó aplausos. En las imágenes se puede ver a jugadoras y jugadores cantar y saltar en los pasillos de los vestuarios. Las sonrisas abundan. No hay diferencias entre las camisetas, se unen para festejar la alegría de haber podido representar al país en un evento tan importante a nivel regional.“La Fiesta Evolución 2022, ¡?????????????, ?????? ? ???????!”, celebró el ente que rige el fútbol sudamericano en su cuenta de Twitter.En esta edición del certamen, la Argentina estuvo representada por Boca (Sub 13 masculino), Platense (Sub 14 femenina) y River (Sub 16 femenina).Ignacio Rojas Sánchez de Boca fue elegido el mejor jugador del torneo en la Sub, en tanto que y el arquero Agustín Reynoso tuvo la valla menos vencida.El certamen comenzó el pasado 10 de junio y terminó este domingo en Asunción, Paraguay. Participaron unos 700 jugadoras y jugadores de los 10 países que integran la Conmebol, divididos en tres categorías (Sub 13 masculina, Sub 14 femenina y Sub 16 femenina).Según el sitio web oficial del organismo, el torneo tiene como finalidad “competir, aprender y divertirse con el objetivo de desarrollar oportunidades con las Ligas de Desarrollo para que los futuros talentos se incluyan en el fútbol como un espacio de formación integral como seres humanos y atletas”Esta fue la cuarta edición del torneo y los primeros dos equipos de cada categoría recibieron como premio un viaje a Orlando, Estados Unidos, para participar de una competición de desarrollo internacional. Fuente: (Tn)